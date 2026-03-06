Краснодарский концерт Flo Rida перенесли на май из-за войны на Ближнем Востоке

Концерта Flo Rida в Краснодаре 11 марта не будет — его перенесли на май из-за военного конфликта на Ближнем Востоке

«Я не могу привезти к вам урезанную программу, потому что это было бы нечестно по отношению к вам», — заявил рэпер.

Артист записал видеообращение к фанатам, в котором рассказал, что на данный момент половина его команды не может покинуть Дубай, а семья Flo Rida обеспокоена безопасностью полетов.

6 марта концертное агентство Say Agency сообщило , что концерт рэпера Flo Rida в Краснодаре, который должен был состояться 11 марта, перенесли из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Агентство сообщило новую дату концерта — 5 мая. Отметим, что мероприятия также отменили в Москве и в Новосибирске — там музыкант выступит 2, 3 и 7 мая.

Организаторы сообщили, что купленные билеты остаются действительными на новые даты. Если фанат уже забронировал гостиницу или транспорт и столкнулся с невозвратными расходами, то на майском концерте сможет бесплатно получить официальный мерч от артиста.

Настоящее имя Flo Rida — Трэмар Диллард. Стиль рэпера — смесь хип-хопа и танцевальной музыки. Артист стал известен на рубеже 2000-2010-х годов. Его пять раз номинировали на премию «Грэмми». Песни Right Round, Whistle, Wild Ones и Low занимали первые места в хит-парадах по всему миру. Low продержалась на вершине чарта «Биллборд» 10 недель подряд, по итогам 2008 года трек стал самым продаваемым синглом в США.



Всего Flo Rida выпустил 4 альбома с 2008 по 2012 год. После 2015 года, когда вышел EP My House, выпускал только синглы.