Маршрут турпоезда, курсирующего между Сириусом и столицей Абхазии, продлят

Туристический поезд «Диоскурия» станет ходить дальше — до станции Гума в Сухуме

8 апреля пресс-служба Абхазской железной дороги (АЖД) сообщила, что туристический поезд «Диоскурия», который сейчас курсирует между Сириусом и Сухумом, продлят до станции Гума. Платформа также находится в столице Абхазии — возле сухумского Ботанического сада. По данным пресс-службы, платформа Гума пользуется спросом как у местных жителей, так и у туристов, поэтому маршрут планируют продлить в преддверии курортного сезона.

С 30 апреля туристы смогут попасть в Абхазию по «единому» билету: Сколько он стоит?

Сейчас на участке от станции Сухум до станции Гума проводится электрификация и реконструкция контактной сети протяженностью более 1,5 км. Работы планируют завершить к 20 апреля. Билетов на турпоезд до станции Гума в продаже пока нет. Электропоезд «Диоскурия» был запущен 1 мая 2025 года. Он курсирует ежедневно из Сириуса в Сухум, делая остановки в Гагре и Новом Афоне. Название поезда связано с древним городом Диоскурией, который основали древние греки на Черноморском побережье Кавказа на месте современного Сухума.