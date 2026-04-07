С 30 апреля туристы смогут попасть в Абхазию по «единому» билету. Сколько он стоит?

Пассажиры смогут доехать в города Абхазии по единому билету «поезд + автобус» или «самолет + автобус»

Министерство транспорта России сообщило, что с 30 апреля «Единая транспортная дирекция» возобновляет прямые смешанные перевозки в Абхазию и обратно.

Туристы смогут купить «единый» билет на самолет (с пересадкой в аэропорту Сочи) или на поезд (с пересадкой на ж/д вокзале в Адлере), а далее добраться до Абхазии на автобусах. Доступны пять направлений: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

Оформить билет на «поезд + автобус» можно в кассах любого ж/д вокзала или на сайте «РЖД», а на «самолет + автобус» — через транспортно-туристические агентства. При покупке онлайн необходимо указывать пункт отправления из России и конечный пункт назначения в Абхазии.