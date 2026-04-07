С 30 апреля туристы смогут попасть в Абхазию по «единому» билету. Сколько он стоит?
Пассажиры смогут доехать в города Абхазии по единому билету «поезд + автобус» или «самолет + автобус»
Министерство транспорта России сообщило, что с 30 апреля «Единая транспортная дирекция» возобновляет прямые смешанные перевозки в Абхазию и обратно.
Туристы смогут купить «единый» билет на самолет (с пересадкой в аэропорту Сочи) или на поезд (с пересадкой на ж/д вокзале в Адлере), а далее добраться до Абхазии на автобусах. Доступны пять направлений: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.
Оформить билет на «поезд + автобус» можно в кассах любого ж/д вокзала или на сайте «РЖД», а на «самолет + автобус» — через транспортно-туристические агентства. При покупке онлайн необходимо указывать пункт отправления из России и конечный пункт назначения в Абхазии.
Билеты уже есть в продаже и будут доступны до 30 сентября 2026 года. Стоимость автобусной части из Сочи составит:
- в Гагру — 824 рубля;
- в Пицунду — 910 рублей;
- в Гудауту — 956 рублей;
- в Новый Афон — 1052 рубля;
- в Сухум — 1132 рубля.
В пресс-службе Минтранса отметили, что «единые» билеты в Абхазию появились в 2017 году. Они позволяют туристам комфортно спланировать маршрут и беспрепятственно добраться до конечной точки. По словам пресс-службы, все перевозчики лицензированы, поэтому могут обеспечить безопасность поездки.
