Школы Ставрополья согласились запретить Пушкина, Гоголя, Чехова и других классиков после очередного пранка

Пранкер разослал школам Брянской области и Ставрополья фиктивное поручение от «Единой России» о запрете произведений классической литературы. Ему поверили

22 марта белорусский пранкер Владислав Бохан сообщил в своем телеграм-канале, что разослал по школам Брянской области и Ставропольского края фиктивное поручение от имени «Единой России» — отменить преподавание ряда литературных текстов русской классики. Акцию он назвал «Новояз». В рассылке учителям предлагалось собрать педсовет и проголосовать за временный запрет таких произведений, как «Медный всадник» Пушкина, «Мертвые души» и «Ревизор» Гоголя, «Герой нашего времени» Лермонтова, «История одного города» Салтыкова-Щедрина, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Хаджи-Мурат» Толстого и рассказы Чехова «Смерть чиновника», «Хамелеон» и «Толстый и тонкий».



Поручение Бохана обосновывалось «обеспечением информационной и духовно-нравственной устойчивости обучающихся в период проведения специальной военной операции», так как в произведениях есть «мотивы социального недовольства и критики власти». В документе отмечалось, что учителя могут дополнить этот список другими произведениями, которые тоже стоит запретить.

«Я решил довести цензуру до абсурда и предложил запретить имена тех, кого патриот несет на наконечниках копий «русского мира»: Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Чехова и других», — объяснил Бохан.



По его словам, большинство школ «нехотя или со страстью» выполнили поручение. Также два образовательных учреждения Ставрополья предложили расширить список запретов «Колымскими рассказами» Шаламова, «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына, «Доктором Живаго» Пастернака, «Мы» Замятина и «Мастером и Маргаритой» Булгакова.



Против запрета проголосовала школа в селе Первомайском Брянской области. Ее учителя пояснили, что в указанных произведениях есть не только критика власти, но и темы любви и дружбы, которые необходимо изучать школьникам.



Однако вскоре пранк вскрылся. Директор школы села Серафимовского Ставропольского края Зоя Удовыдченко рассказала изданию «Подъем», что позвонила «в район» и сообщила о проделанной работе. Там ей ответили, что рассылка фейковая: «В следующий раз будем умнее, будем внимательны, будем звонить сначала. Когда присылают более 50 этих электронных писем в день, попробуй в них успей разобраться вовремя и ответить вовремя надо». Она добавила, что в школе «начались разборки» и ее планируют уволить. Сама Удовыдченко уверена, что акция Бохана «кем-то проплачена». Напомним, что Владислав Бохан уже не в первый раз устраивает пранки над российскими учителями. Например, в ноябре 2024 года он от имени депутата «Единой России» попросил педагогов Воронежской области изготовить шапочки из фольги в рамках мастер-класса «Шлем Отечества» и сфотографироваться в них.