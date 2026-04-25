Нестандартная версия гоголевской поэмы. В Краснодаре в кино покажут спектакль «Мертвые души»
Краснодарцы смогут оценить экранизацию поэмы Гоголя со сцены театра Вахтангова (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 6 мая показ спектакля «Мертвые души» в постановке театра Вахтангова. В основе лежит одноименная поэта Николая Гоголя.
Спектакль выполнен в жанре «галопада» — стремительного бального танца, отражающего хаос и утрату нравственных ориентиров в обществе. Режиссером выступил Владимир Иванов.
Действие сосредоточено на формировании главного героя, Павла Ивановича Чичикова. Ключевые роли исполняют Мария Аронова и Владислав Гандрабура.
Показ состоится 6 мая в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Спектакль демонстрируют в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».
