Нестандартная версия гоголевской поэмы. В Краснодаре в кино покажут спектакль «Мертвые души»

Краснодарский край

  • Кадр из спектакля «Мертвые души» театра Вахтангова © Скриншот видео с Rutube-канала «ГТРК Ока»
Краснодарцы смогут оценить экранизацию поэмы Гоголя со сцены театра Вахтангова (12+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 6 мая показ спектакля «Мертвые души» в постановке театра Вахтангова. В основе лежит одноименная поэта Николая Гоголя.

Спектакль выполнен в жанре «галопада» — стремительного бального танца, отражающего хаос и утрату нравственных ориентиров в обществе. Режиссером выступил Владимир Иванов.

Действие сосредоточено на формировании главного героя, Павла Ивановича Чичикова. Ключевые роли исполняют Мария Аронова и Владислав Гандрабура.

Показ состоится 6 мая в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Спектакль демонстрируют в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино показывают хоррор «Мясо убивает» про активистов по защите прав животных.

Во Франции сняли фильм про вратаря Сафонова
В Краснодарском крае десятилетнему Артему Кудрину требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь мальчику
Нестандартная версия гоголевской поэмы. В Краснодаре в кино покажут спектакль «Мертвые души»
Дефиле костюмов, выступления ансамблей и мороженое из адыгейского сыра. В ТЦ под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры
Град и штормовой ветер в субботу, потепление до 21 °C в воскресенье: какая погода ждет Кубань в последние выходные апреля?
Крайком КПРФ призвал полицию не давить на активистов, а мэра — не провоцировать краснодарцев визитом патриарха

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Вчера, 09:30
Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
23 апреля, 17:27
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
«Посильный вклад в сохранение лесов»
23 апреля, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

