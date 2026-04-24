Град и штормовой ветер в субботу, потепление до 21 °C в воскресенье: какая погода ждет Кубань в последние выходные апреля?

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 25 и 26 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в субботу, 25 апреля, прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 24–29 м/с. В воскресенье, 26 апреля, обильных осадков не ожидается.



Температура воздуха ночью составит 2–7 °C, в юго-восточных предгорных районах — 0–5 °C, а на юго-востоке прогнозируют заморозки до −3 °C. Днем в регионе потеплеет до 12–17 °C. В горах ночью — от −6 °C до −1 °C, днем — 0–5 °C.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдет дождь, местами сильный, днем — без существенных осадков. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью — 6–11 °C, днем — 10–15 °C.



По данным синоптиков, в Краснодаре в выходные осадков не ожидается. Ветер усилится до 15–18 м/с. Температура воздуха ночью — 4–6 °C. Днем в субботу — 15–17 °C, а в воскресенье столбик термометра поднимется до 21 °C.