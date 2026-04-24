В Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода
Сильные дожди спровоцировали оползень в Сочи
24 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал последствия оползня, который сошел с возвышенности на улице Тепличной возле жилого комплекса «Министерские озера». По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Местные жители сообщили в социальных сетях, что грунт начал сползать во двор ЖК после сильных дождей. Большой пласт земли упал 23 апреля, на следующий день движение грунта продолжалось. В результате подпорная стена оказалась частично повреждена, а дорога во дворе завалена грязью и ветками.
Читайте также:
За последние полгода аналогичная ситуация происходит там уже в четвертый раз.
Кроме того, из-за обильных дождей, прошедших 22 апреля, произошла подвижка грунта на кладбище в селе Измайловка в пригороде Сочи. В результате несколько могил получили повреждения.
