В Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода

24 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал последствия оползня, который сошел с возвышенности на улице Тепличной возле жилого комплекса «Министерские озера». По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что грунт начал сползать во двор ЖК после сильных дождей. Большой пласт земли упал 23 апреля, на следующий день движение грунта продолжалось. В результате подпорная стена оказалась частично повреждена, а дорога во дворе завалена грязью и ветками.