В Сочи сель сошел на улице Тепличной возле ЖК «Министерские озера». Это четвертый случай за полгода

  © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Типичный Сочи»
Сильные дожди спровоцировали оползень в Сочи

24 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал последствия оползня, который сошел с возвышенности на улице Тепличной возле жилого комплекса «Министерские озера». По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Местные жители сообщили в социальных сетях, что грунт начал сползать во двор ЖК после сильных дождей. Большой пласт земли упал 23 апреля, на следующий день движение грунта продолжалось. В результате подпорная стена оказалась частично повреждена, а дорога во дворе завалена грязью и ветками.

За последние полгода аналогичная ситуация происходит там уже в четвертый раз.

Кроме того, из-за обильных дождей, прошедших 22 апреля, произошла подвижка грунта на кладбище в селе Измайловка в пригороде Сочи. В результате несколько могил получили повреждения.

Как писали Юга.ру, погода помешала запуску фонтанов в Краснодаре.

В Новороссийске арестовали танкер за разлив нефти в Черное море. Ущерб оценивается в 40 млн рублей
В Кореновском районе осудят подрядчиков за хищение 27 млн рублей при ремонте школы
Паводок в Туапсе прорвал ограждения: нефть из реки попала в море
Кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа. В ролике чиновник говорит, что видео нефтяного дождя создано ИИ
В Ростове уничтожат в 2,5 раза больше уникальных мозаик, чем планировали раньше. Активисты недовольны

Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Сегодня, 09:30
Стоит ли малому бизнесу идти в федеральный ретейл?
Опыт производителя теплоизоляции из Краснодарского края
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
Вчера, 17:27
Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
«Посильный вклад в сохранение лесов»
Вчера, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков

