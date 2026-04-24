В Новороссийске арестовали танкер за разлив нефти в Черное море. Ущерб оценивается в 40 млн рублей
В Новороссийске наложили арест на судно Hanuman, навредившее экологии на 40 млн рублей. Также кораблю запретили покидать порт до возмещения ущерба
24 апреля пресс-служба Южного управления Росприроднадзора сообщила, что ведомство через Арбитражный суд Краснодарского края добилось наложения ареста на судно Hanuman из-за разлива нефти в Черное море. Речь идет о танкере, который ходит под флагом Республики Сьерра-Леоне.
Происшествие произошло еще 26 марта 2026 года. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей.
Компания, владеющая танкером, должна была в добровольном порядке возместить ущерб, однако этого не произошло. Теперь деньги взыщут в принудительном порядке — Черноморо-Азовское морское управление должно до 21 мая обратиться с иском в Арбитражный суд края.
До момента выплаты ущерба судно не имеет права выходить из морского порта Новороссийска.
Отметим, что 26 марта произошло и другое происшествие в Черном море с другим танкером — Altura, следовавшим из Новороссийска в Турцию. Судно, которое также ходит под флагом Сьерра-Леоне, перевозило 140 тыс. тонн сырой нефти российской марки Urals. Неизвестный дрон атаковал танкер, корабль стал тонуть. На борту находился экипаж из 27 граждан Турции, никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, в нояборе 2025 года владелец судна заплатил 14 млн рублей за разлив нефти в Новороссийске. Инцидент произошел летом 2025 года.