В Новороссийске арестовали танкер за разлив нефти в Черное море. Ущерб оценивается в 40 млн рублей

В Новороссийске наложили арест на судно Hanuman, навредившее экологии на 40 млн рублей. Также кораблю запретили покидать порт до возмещения ущерба

24 апреля пресс-служба Южного управления Росприроднадзора сообщила, что ведомство через Арбитражный суд Краснодарского края добилось наложения ареста на судно Hanuman из-за разлива нефти в Черное море. Речь идет о танкере, который ходит под флагом Республики Сьерра-Леоне.

Происшествие произошло еще 26 марта 2026 года. Ущерб окружающей среде оценили более чем в 40 млн рублей.

Компания, владеющая танкером, должна была в добровольном порядке возместить ущерб, однако этого не произошло. Теперь деньги взыщут в принудительном порядке — Черноморо-Азовское морское управление должно до 21 мая обратиться с иском в Арбитражный суд края.