Дефиле костюмов, выступления ансамблей и мороженое из адыгейского сыра. В ТЦ под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры

В ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» состоится фестиваль адыгской культуры. Узнали программу (0+)

Глава Тахтамукайского района Адыгеи Савв Аскер анонсировал на 26 апреля фестиваль адыгской культуры. Он пройдет в пятый, юбилейный раз.

Программа:

  • с 10:00 до 22:00 — выставки мастеров народного промысла и мастер-классы;
  • с 12:00 до 17:00 — дефиле национальных костюмов;
  • с 12:00 до 14:00 — концерт детских творческих коллективов и диаспор;
  • с 14:00 до 15:00 — концерт коллектива «Черкесы»;
  • с 15:00 до 16:00 — концерт ансамбля «Исламей»;
  • с 16:00 до 16:30 — официальная церемония открытия;
  • с 16:30 до 17:00 — шествие гармонистов;
  • с 17:00 до 21:55 — концерт с участием звезд эстрады и розыгрыш призов.

Маркет, обмен растениями и квартирник:

В фестивале примет участие большое количество адыгских мастеров, дизайнеров, модельеров и художников, а также государственных и народных ансамблей, студий танца и песни.

Помимо этого, весь день гости смогут попробовать национальные блюда республики и мороженое из адыгейского сыра.

Фестиваль состоится 26 апреля с 10:00 до 22:00 в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» в ауле Новая Адыгея на Тургеневском шоссе, 27. Вход свободный.

