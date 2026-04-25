Дефиле костюмов, выступления ансамблей и мороженое из адыгейского сыра. В ТЦ под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры
В ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» состоится фестиваль адыгской культуры. Узнали программу (0+)
Глава Тахтамукайского района Адыгеи Савв Аскер анонсировал на 26 апреля фестиваль адыгской культуры. Он пройдет в пятый, юбилейный раз.
Программа:
- с 10:00 до 22:00 — выставки мастеров народного промысла и мастер-классы;
- с 12:00 до 17:00 — дефиле национальных костюмов;
- с 12:00 до 14:00 — концерт детских творческих коллективов и диаспор;
- с 14:00 до 15:00 — концерт коллектива «Черкесы»;
- с 15:00 до 16:00 — концерт ансамбля «Исламей»;
- с 16:00 до 16:30 — официальная церемония открытия;
- с 16:30 до 17:00 — шествие гармонистов;
- с 17:00 до 21:55 — концерт с участием звезд эстрады и розыгрыш призов.
В фестивале примет участие большое количество адыгских мастеров, дизайнеров, модельеров и художников, а также государственных и народных ансамблей, студий танца и песни.
Помимо этого, весь день гости смогут попробовать национальные блюда республики и мороженое из адыгейского сыра.
Фестиваль состоится 26 апреля с 10:00 до 22:00 в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» в ауле Новая Адыгея на Тургеневском шоссе, 27. Вход свободный.
