Дефиле костюмов, выступления ансамблей и мороженое из адыгейского сыра. В ТЦ под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры

Глава Тахтамукайского района Адыгеи Савв Аскер анонсировал на 26 апреля фестиваль адыгской культуры. Он пройдет в пятый, юбилейный раз.

В фестивале примет участие большое количество адыгских мастеров, дизайнеров, модельеров и художников, а также государственных и народных ансамблей, студий танца и песни.

Помимо этого, весь день гости смогут попробовать национальные блюда республики и мороженое из адыгейского сыра.

Фестиваль состоится 26 апреля с 10:00 до 22:00 в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» в ауле Новая Адыгея на Тургеневском шоссе, 27. Вход свободный.