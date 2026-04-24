Первый боди-хоррор про супергероев. Вышел трейлер фильма «Глиноликий»

В сети появился первый трейлер фильма «Глиноликий» — хоррора киновселенной DC (18+)

В центре истории — актер Мэтт Хэйген, лицо которого оказалось обезображено гангстером. Герой соглашается на экспериментальное лечение. Поначалу оно кажется успешным, но вскоре тело актера превращается в глину, способную принимать облик любого человека.

Студия DC показала трейлер фильма «Глиноликий». Это третья картина обновленной киновселенной и первый боди-хоррор про супергероев.

Режиссером выступил Джеймс Уоткинс, известный по «Женщине в черном» и «Не говори зла». Сценарий написали Майк Флэнаган, создатель «Призраков дома на холме» и «Доктора Сна». Главную роль исполнил Том Рис Харрис («Под подозрением», «Возвращение Одиссея»).

Глиноликий является одним из первых противников Бэтмена. Персонаж дебютировал в 1940 году. Фильм Уоткинса станет первым появлением злодея на большом экране.

Премьера запланирована на 23 октября. Официального проката в России не будет.