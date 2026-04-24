Прокуратура Краснодарского края предупредила о новом мошенничестве с «горящими турами» на майские праздники
Жителей Кубани начали обманывать при покупке туристических путевок, используя фишинговые сайты
24 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила о новой мошеннической схеме — злоумышленники предлагают жителям купить фейковые «горящие туры» на майские праздники.
Мошенники массово рассылают сообщения в мессенджерах, на почту или по СМС с предложениями туристических путевок, используя ссылки, ведущие на фишинговые сайты. При этом злоумышленники предлагают сразу выбрать тур и внести предоплату в полном объеме.
При переходе на страницу жертва видит привычный интерфейс известного сайта бронирования, где есть отзывы и скидки. Однако такие сайты являются подделками.
В пресс-службе жителям Краснодарского края посоветовали:
- не переходить по ссылкам и осторожно относиться к «выгодным предложениям»;
- проверять адрес сайта вручную;
- использовать официальные сервисы и приложения.
Как писали Юга.ру, 22 апреля жителей Краснодарского краю предупредили о мошенничестве с оформлением загранпаспорта.