Бегают за жертвой и переносят смертельную лихорадку. На юге России проснулись клещи-хищники

19 марта научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил BFM.RU, что на юге РФ активизировались клещи рода Hyalomma. Они крупнее обычных и способны преследовать жертву. Также эти клещи переносят опасную лихорадку Крым-Конго с летальностью до 40%. Места обитания — сухие, жаркие степные участки. В зону повышенного риска входят Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Ставрополье, Краснодарский край, Калмыкия и республики Кавказа.

По данным эксперта, Hyalomma также отличаются от обычных клещей тем, что быстро бегают и у некоторых видов есть полосатые лапки.

«Это не какие-то новые обитатели нашей страны. Они, в общем-то, жили здесь всегда. Тяготеют к районам, для которых характерно выраженное остепнение, даже некоторое опустынивание. Допустим, приехал человек в Новороссийск — вряд ли он полезет на какие-нибудь сопки, где сухая, потрескавшаяся, осыпающаяся, крошащаяся земля, а именно в таких местах предпочитают жить гиаломмы. Клещи рода Hyalomma активно преследуют свою жертву, причем быстро, со скоростью муравья. Даже сопоставимо со скоростью небыстро идущего человека. Более того, они ориентируются на вибрации почвы, поэтому могут неплохо выслеживать свою жертву», — рассказал Вадим Марьинский.



Биолог отметил, что репелленты против этих клещей работают, но из-за подвижности Hyalomma важна правильная экипировка — штаны, заправленные в носки и обработанные средством.

Марьинский порекомендовал в случае укуса клеща сдать его на анализ.



Напомним, что в прошлом году в Краснодарском крае сезон клещей начался в апреле.