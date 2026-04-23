Жители Туапсе и Туапсинского района, пострадавшие во время ЧС, могут бесплатно обратиться к врачам СберЗдоровье

Краснодарский край

Распечатать

  © Фото freepik с сайта https://freepik.com
    © Фото freepik с сайта https://freepik.com

Пострадавшие от последствий атаки на нефтяной терминал в Туапсе могут получить три бесплатные онлайн-консультации

Жители и гости Туапсе и Туапсинского района могут не выходя из дома получить три бесплатные онлайн-консультации с опытными врачами сервиса СберЗдоровье.

Круглосуточно доступны дежурные врачи — терапевт и педиатр (ответят от 2 минут). По записи можно обратиться к врачам 27 специальностей (аллергологу, пульмонологу, психологу и другим).

Как получить онлайн-консультацию:

  • отсканируйте QR-код или зайдите на сайт СберЗдоровье,
  • введите промокод TUAPSE2026,
  • получите три консультации бесплатно.

Воспользоваться бесплатной поддержкой можно до 1 июня 2026 года.

Как писали Юга.ру, смог от полыхающей в Туапсе нефтебазы растянулся на 300 км, накрыв едким смогом Горячий Ключ, Сочи и Ставрополь.

Здоровье Медицина Происшествия Сбербанк Туапсинский район

Новости

Реклама на сайте