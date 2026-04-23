Жители Туапсе и Туапсинского района, пострадавшие во время ЧС, могут бесплатно обратиться к врачам СберЗдоровье
Пострадавшие от последствий атаки на нефтяной терминал в Туапсе могут получить три бесплатные онлайн-консультации
Жители и гости Туапсе и Туапсинского района могут не выходя из дома получить три бесплатные онлайн-консультации с опытными врачами сервиса СберЗдоровье.
Круглосуточно доступны дежурные врачи — терапевт и педиатр (ответят от 2 минут). По записи можно обратиться к врачам 27 специальностей (аллергологу, пульмонологу, психологу и другим).
Как получить онлайн-консультацию:
- отсканируйте QR-код или зайдите на сайт СберЗдоровье,
- введите промокод TUAPSE2026,
- получите три консультации бесплатно.
Воспользоваться бесплатной поддержкой можно до 1 июня 2026 года.
Как писали Юга.ру, смог от полыхающей в Туапсе нефтебазы растянулся на 300 км, накрыв едким смогом Горячий Ключ, Сочи и Ставрополь.
