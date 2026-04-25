В Краснодарском крае десятилетнему Артему Кудрину требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь мальчику
«Русфонд» начал сбор средств мальчику с ДЦП из поселка Черноморского Северского района на курсовое лечение
Примерно в год Артему диагностировали детский церебральный паралич. Мальчика стали возить в клиники и санатории на лечение.
Результаты оказались эффективны — тонус стал намного меньше, появились новые двигательные навыки. К семи годам Артему сделали две операции на ногах. В результате он научился стоять и ходить с поддержкой, а сейчас осваивает ходьбу с тростями-крабами.
«Самых значимых результатов мы добились в таганрогском медцентре. Оплатить лечение нам дважды помог «Русфонд». У сына снижается спастика, улучшается опора на ноги и координация, он становится активнее. Артем учится в первом классе, его любимый предмет — математика. Он решает примеры в столбик, хорошо запоминает и читает на память стихи. Любит совместные семейные поездки, походы в кино и театр», — поделилась мама мальчика Наталья Кудрина.
Артем все еще передвигается на коляске, проблемы с моторикой не позволяют ему хорошо писать. В Таганроге его жду на следующий курс лечения.
«У Артема детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Из-за высокого мышечного тонуса рук, особенно правой, ему очень трудно захватывать и использовать предметы. Мальчик не ходит самостоятельно и плохо удерживает равновесие при вертикализации. Наши задачи — снизить патологический тонус мышц, улучшить опору на ноги, координацию в пространстве, научить Артема пользоваться предметами быта с помощью методики «рука в руке», улучшить его коммуникативные навыки и способности», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Светлана Васильченко.
Родители Артема не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей.
Как помочь мальчику?
- отправить пожертвование с банковской карты на странице;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Артема Кудрина);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Артема Кудрина. Без НДС.
