В Краснодарском крае десятилетнему Артему Кудрину требуется курсовое лечение. Рассказываем, как помочь мальчику

Примерно в год Артему диагностировали детский церебральный паралич. Мальчика стали возить в клиники и санатории на лечение.

Результаты оказались эффективны — тонус стал намного меньше, появились новые двигательные навыки. К семи годам Артему сделали две операции на ногах. В результате он научился стоять и ходить с поддержкой, а сейчас осваивает ходьбу с тростями-крабами.



«Самых значимых результатов мы добились в таганрогском медцентре. Оплатить лечение нам дважды помог «Русфонд». У сына снижается спастика, улучшается опора на ноги и координация, он становится активнее. Артем учится в первом классе, его любимый предмет — математика. Он решает примеры в столбик, хорошо запоминает и читает на память стихи. Любит совместные семейные поездки, походы в кино и театр», — поделилась мама мальчика Наталья Кудрина.



Артем все еще передвигается на коляске, проблемы с моторикой не позволяют ему хорошо писать. В Таганроге его жду на следующий курс лечения.



«У Артема детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Из-за высокого мышечного тонуса рук, особенно правой, ему очень трудно захватывать и использовать предметы. Мальчик не ходит самостоятельно и плохо удерживает равновесие при вертикализации. Наши задачи — снизить патологический тонус мышц, улучшить опору на ноги, координацию в пространстве, научить Артема пользоваться предметами быта с помощью методики «рука в руке», улучшить его коммуникативные навыки и способности», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Светлана Васильченко.



Родители Артема не могут самостоятельно оплатить курсовое лечение. Всего требуется 181 280 рублей .



