Масштабный оползень сошел в Дагестане: разрушены дороги, людей эвакуировали

Вечером 16 апреля «Сапа Кавказ» сообщил , что в селе Убекимахи в Левашинском районе сошел масштабный оползень. Жителей успели эвакуировать из домов в зоне инцидента, никто не пострадал. Очевидцы засняли кадры сошедшего оползня. Их можно посмотреть здесь .

По данным Baza, тонны земли обрушились в местную реку, из-за этого может затопить близлежащие села. Там, где расположен населенный пункт, несколько дней назад ввели режим повышенной готовности из-за прогнозов оползней. В зоне риска оказались семь домов.



Причиной бедствия стали продолжительные ливни, накрывшие Дагестан в конце марта.



Ранее в «Дагестанавтодоре» сообщили, что оползни разрушили дорогу и мост в Дахадаевском районе Дагестана. По данным администрации, повреждены около 200 домов и инфраструктура в шести районах. По состоянию на 17 апреля в республике полностью закрыты 13 участков дорог.



Власти отметили, что в пострадавших районах без питьевой воды остаются 26 тыс. человек, им организован подвоз.