Масштабный оползень сошел в Дагестане: разрушены дороги, людей эвакуировали
После схода оползня в Дагестане под угрозой затопления оказались соседние села
Вечером 16 апреля «Сапа Кавказ» сообщил, что в селе Убекимахи в Левашинском районе сошел масштабный оползень. Жителей успели эвакуировать из домов в зоне инцидента, никто не пострадал.
Очевидцы засняли кадры сошедшего оползня. Их можно посмотреть здесь.
По данным Baza, тонны земли обрушились в местную реку, из-за этого может затопить близлежащие села. Там, где расположен населенный пункт, несколько дней назад ввели режим повышенной готовности из-за прогнозов оползней. В зоне риска оказались семь домов.
Причиной бедствия стали продолжительные ливни, накрывшие Дагестан в конце марта.
Ранее в «Дагестанавтодоре» сообщили, что оползни разрушили дорогу и мост в Дахадаевском районе Дагестана. По данным администрации, повреждены около 200 домов и инфраструктура в шести районах. По состоянию на 17 апреля в республике полностью закрыты 13 участков дорог.
Власти отметили, что в пострадавших районах без питьевой воды остаются 26 тыс. человек, им организован подвоз.
Как писали Юга.ру, в Дагестане погиб 19-летний волонтер, разбиравший завалы после наводнения.