Масштабный оползень сошел в Дагестане: разрушены дороги, людей эвакуировали

  © Скриншот из телеграм-канала «Сапа Кавказ» https://t.me/sapakavkaz/6965
Вечером 16 апреля «Сапа Кавказ» сообщил, что в селе Убекимахи в Левашинском районе сошел масштабный оползень. Жителей успели эвакуировать из домов в зоне инцидента, никто не пострадал.

Очевидцы засняли кадры сошедшего оползня. Их можно посмотреть здесь.

По данным Baza, тонны земли обрушились в местную реку, из-за этого может затопить близлежащие села. Там, где расположен населенный пункт, несколько дней назад ввели режим повышенной готовности из-за прогнозов оползней. В зоне риска оказались семь домов.

Причиной бедствия стали продолжительные ливни, накрывшие Дагестан в конце марта.

Ранее в «Дагестанавтодоре» сообщили, что оползни разрушили дорогу и мост в Дахадаевском районе Дагестана. По данным администрации, повреждены около 200 домов и инфраструктура в шести районах. По состоянию на 17 апреля в республике полностью закрыты 13 участков дорог.

Власти отметили, что в пострадавших районах без питьевой воды остаются 26 тыс. человек, им организован подвоз. 

Как писали Юга.ру, в Дагестане погиб 19-летний волонтер, разбиравший завалы после наводнения.

