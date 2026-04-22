Мир после вирусной катастрофы. Вышел первый трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Созвездие пса» © Скриншот видео с Rutube-канала «фильмец»
    Кадр из трейлера к фильму «Созвездие пса» © Скриншот видео с Rutube-канала «фильмец»

В сети появился первый трейлер нового фантастического фильма Ридли Скотта (18+)

Студия 20th Century Studios представила первый трейлер «Созвездия пса». Это фантастический фильм Ридли Скотта по мотивам романа «Собачьи звезды» Питера Хеллера.

Сценарий написал Марк Л. Смит, работавший над оскороносным «Выжившим», «Смерч 2» и сериалом «Первозданная Америка».

Читайте также:

Действие разворачивается в постапокалиптическом мире после катастрофического вируса гриппа, уничтожившего почти все человечество. Гражданский пилот Хиг и бывший морской пехотинец Бэнгли пытаются справиться с последствиями смертельной пандемии и борются за жизнь, сражаясь с бандой мародеров.

Роли в картине исполнили Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг. «Созвездие пса» выйдет в мировой прокат 28 августа. Официального проката в России не будет.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 апреля посмотрят и обсудят с критиком новый фильм Паоло Соррентино «Грация».

Афиша Кино отдых Развлечения

Новости

Мир после вирусной катастрофы. Вышел первый трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта
«Крюк» в 7 км: у Краснодарского водохранилища на неделю перекроют развязку на М-4 «Дон»
«Кажется, вы используете VPN». Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Сквер или набережная? Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства
Поезда в Краснодарский край опаздывают на семь часов из-за атаки БПЛА
Восемь отелей и 25 участков: суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей

Лента новостей

Сквер или набережная?
Вчера, 15:30
Сквер или набережная?
Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства
«Начался сезон рисовой вони»
Вчера, 11:42
«Начался сезон рисовой вони»
Краснодар 20 апреля затянуло смогом со стойким запахом гари

Реклама на сайте