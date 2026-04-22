Мир после вирусной катастрофы. Вышел первый трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта
В сети появился первый трейлер нового фантастического фильма Ридли Скотта (18+)
Студия 20th Century Studios представила первый трейлер «Созвездия пса». Это фантастический фильм Ридли Скотта по мотивам романа «Собачьи звезды» Питера Хеллера.
Сценарий написал Марк Л. Смит, работавший над оскороносным «Выжившим», «Смерч 2» и сериалом «Первозданная Америка».
Читайте также:
Действие разворачивается в постапокалиптическом мире после катастрофического вируса гриппа, уничтожившего почти все человечество. Гражданский пилот Хиг и бывший морской пехотинец Бэнгли пытаются справиться с последствиями смертельной пандемии и борются за жизнь, сражаясь с бандой мародеров.
Роли в картине исполнили Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг. «Созвездие пса» выйдет в мировой прокат 28 августа. Официального проката в России не будет.
