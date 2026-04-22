Мир после вирусной катастрофы. Вышел первый трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта

Студия 20th Century Studios представила первый трейлер «Созвездия пса». Это фантастический фильм Ридли Скотта по мотивам романа «Собачьи звезды» Питера Хеллера.

Действие разворачивается в постапокалиптическом мире после катастрофического вируса гриппа, уничтожившего почти все человечество. Гражданский пилот Хиг и бывший морской пехотинец Бэнгли пытаются справиться с последствиями смертельной пандемии и борются за жизнь, сражаясь с бандой мародеров.

Роли в картине исполнили Джейкоб Элорди, Маргарет Куолли, Джош Бролин, Гай Пирс, Бенедикт Вонг. «Созвездие пса» выйдет в мировой прокат 28 августа. Официального проката в России не будет.