Экс-губернатор Кубани Ткачев впервые попал в топ миллиардеров мира. Где в нем Дерипаска и Галицкий?

Лидером списка самых богатых людей мира вновь стал Илон Маск (его состояние оценивают в 839 млрд долларов). На втором и третьем местах расположились основатели Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин (257 млрд и 237 млрд долларов соответственно). Четвертую позицию занял основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос (224 млрд долларов), который год назад был третьим. Пятое место занял основатель и глава Meta* Марк Цукерберг (222 млрд долларов).

10 марта Forbes опубликовал новый мировой рейтинг миллиардеров. В него вошли рекордные 3 тыс. 428 предпринимателей, инвесторов и наследников — на 400 больше, чем в 2025 году.

Первое место в российском сегменте занял Алексей Мордашов и семья (37 млрд долларов). Он является мажоритарным акционером сталелитейной компании «Северсталь». На второй строчке — президент «Интеррос» и «Норильский никель» Владимир Потанин (29,5 млрд долларов). Третье место занял основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (29,5 млрд долларов).

Впервые в рейтинг вошел бывший губернатор Краснодарского края и экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Сейчас он является соучредителем компании «Агрокомплекс». Forbes пишет, что Ткачеву принадлежит 1,23 млн гектаров сельхозземли. Его состояние оценивают в 1,8 млрд долларов. По этому показателю он занимает 2275-е место в мире.

В рейтинг на 517-е место попал основатель компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска. Его состояние оценивают в 7,4 млрд долларов.

Краснодарский бизнесмен, основатель торговой сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий оказался на 1376-м месте в списке. Его состояние оценивают в 3,1 млрд долларов.