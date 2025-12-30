Путин наградил президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого орденом Дружбы

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сергей Галицкий получил награду за заслуги в развитии физкультуры и спорта

29 декабря на сайте правовых актов опубликовали указ президента РФ Владимира Путина, в котором сказано, что президента ФК «Краснодар» Сергея Галицкого наградили орденом Дружбы. Предприниматель удостоился награды за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».

Также орден Дружбы получил президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

Галицкий признан «Легендой»:

Напомним, в 1994 году Галицкий основал небольшую компанию «Тандер», которая всего за несколько лет стала крупнейшей в России торговой сетью «Магнит». Бизнесмен продал ее в 2018 году.

В 2016 году в меценат построил в Краснодаре стадион мирового уровня, который считается лучшим в России. В 2017 году в Краснодаре появился городской парк, который продолжает расширяться.

В 2019 году власти Краснодара заключили с компанией Сергея Галицкого «Инвестстрой» соглашение о ремонте кинотеатра «Аврора», которое оценили в 2,8 млрд рублей.

В 2024 году компания Сергея Галицкого установила на Александровском бульваре новогоднюю иллюминацию, которую зажги и в этом году. Посмотреть фото вечерних огней можно в нашем материале.

24 мая 2025 года ФК «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу. Также на счету клуба серебряные медали сезона 2023/24 и три бронзы (2014/15, 2018/19 и 2019/20). В Кубке России «Краснодар» два раза доходил до финала.

Как писали Юга.ру, 8 декабря Сергей Галицкий также получил награду РПЛ за значительный вклад в развитие футбола.

