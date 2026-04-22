Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт

22 апреля председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «РБК Краснодар» сообщил , что реальная численность населения Краснодара составляет 1,7–1,8 млн человек. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял , что в городе проживают 2,3 млн человек. При этом город рассчитан всего на 300 тыс. жителей. «Я не уверен, что в Краснодаре 2,3 млн жителей. Никаких документов, методик, сводок, которые как-либо обосновывают эту цифру, я не видел. Я думаю, что реально надо говорить об 1,7–1,8 млн жителей. Но это все равно колоссальный рост», — сказал Крупнов.

Эксперт считает, что в цифре 2,3 млн учтены люди, которые работают в городе, но живут за его пределами.

«Даже если смотреть на налоговые выплаты: люди платят подоходный налог по месту работы, а не по месту жительства. Поэтому налогоплательщиков насчитывается около 1,5 млн, но не все они имеют здесь постоянное жилье. Со всем этим надо разбираться. Краснодарскую демографическую аномалию нужно не просто изучать — необходимо выстраивать систему «разруливания», — отметил он.

По словам Крупнова, в связи с обилием приезжих за последние 5–7 лет образовалось два Краснодара — эволюционный и миграционный.

«Ничего хорошего ни для страны, ни для Краснодара нет. Потому что инфраструктура не успевает — это один момент. Второй момент — то, что нет управления пространственно-демографическим процессом в стране. Люди приезжают с Дальнего Востока, Севера, Сибири. А Север и Дальний Восток, Сибирь оголяются. Может быть, для бюджета Краснодара это хорошо, но для страны — плохо», — подчеркнул он.



Согласно данным Краснодарстата на 1 января 2025 года, численность населения Краснодара — 1,263 млн человек.

Напомним, что в октябре 2024 года разработчики нового генплана заявили, что в городе проживают 1,66 млн человек. Однако по данным Краснодарстата, на 1 июня 2024 года численность постоянного населения столицы Кубани составляла 1 млн 252 тыс. человек.

В 2023 году мэр Евгений Наумов заявил, что «по его ощущениям» в Краснодаре проживают 1,6 млн человек. При этом тогда к медучреждениям было прикреплено более 1,5 млн человек.