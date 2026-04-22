Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Эксперт рассказал, что в Краснодаре проживают меньше людей, чем заявляют власти

22 апреля председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «РБК Краснодар» сообщил, что реальная численность населения Краснодара составляет 1,7–1,8 млн человек. Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что в городе проживают 2,3 млн человек. При этом город рассчитан всего на 300 тыс. жителей.

«Я не уверен, что в Краснодаре 2,3 млн жителей. Никаких документов, методик, сводок, которые как-либо обосновывают эту цифру, я не видел. Я думаю, что реально надо говорить об 1,7–1,8 млн жителей. Но это все равно колоссальный рост», — сказал Крупнов.

Эксперт считает, что в цифре 2,3 млн учтены люди, которые работают в городе, но живут за его пределами.

«Даже если смотреть на налоговые выплаты: люди платят подоходный налог по месту работы, а не по месту жительства. Поэтому налогоплательщиков насчитывается около 1,5 млн, но не все они имеют здесь постоянное жилье. Со всем этим надо разбираться. Краснодарскую демографическую аномалию нужно не просто изучать — необходимо выстраивать систему «разруливания», — отметил он.

По словам Крупнова, в связи с обилием приезжих за последние 5–7 лет образовалось два Краснодара — эволюционный и миграционный.

«Ничего хорошего ни для страны, ни для Краснодара нет. Потому что инфраструктура не успевает — это один момент. Второй момент — то, что нет управления пространственно-демографическим процессом в стране. Люди приезжают с Дальнего Востока, Севера, Сибири. А Север и Дальний Восток, Сибирь оголяются. Может быть, для бюджета Краснодара это хорошо, но для страны — плохо», — подчеркнул он.

Согласно данным Краснодарстата на 1 января 2025 года, численность населения Краснодара — 1,263 млн человек.

Напомним, что в октябре 2024 года разработчики нового генплана заявили, что в городе проживают 1,66 млн человек. Однако по данным Краснодарстата, на 1 июня 2024 года численность постоянного населения столицы Кубани составляла 1 млн 252 тыс. человек.

В 2023 году мэр Евгений Наумов заявил, что «по его ощущениям» в Краснодаре проживают 1,6 млн человек. При этом тогда к медучреждениям было прикреплено более 1,5 млн человек.

Как писали Юга.ру, Росстат считает, что к 2046 году население Краснодарского края превысит 6 млн человек.

Операторы не готовы взимать плату с абонентов за VPN-трафик — СМИ
«Сняли все ограждения». В Краснодаре приостановлена реставрация дома Пятковой — здания, где начиналась история музея Коваленко
Численность населения Краснодара не превышает 1,8 млн человек — эксперт
В Краснодаре пройдет перформанс-концерт, в котором сценарием станут рассказы зрителей
В Адыгее заведующая наркодиспансером за деньги сняла двух человек с учета. Ей грозит до 12 лет тюрьмы
В Краснодаре изъяли 3 тыс. немаркированных БАДов. Полиция проверила семь магизинов

«Кажется, вы используете VPN»
Вчера, 15:50
«Кажется, вы используете VPN»
Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Сегодня, 09:30
Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
Вчера, 16:30 Реклама
Галопом по эпохам, или «Амнямания 2»
В «Пятёрочке» можно собрать коллекцию персонажей разных времен и выиграть призы

Реклама на сайте