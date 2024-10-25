Депутат Краснодарского края предложил запретить сжигание рисовой соломы

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Депутат Госдумы РФ предлагает ввести запрет на сжигание рисовой соломы на Кубани

24 октября депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодарском крае заканчивается сезон сбора риса, солому от которого продолжают активно сжигать. 

По его словам, ядовитый смог неделями стоит в городах и поселках региона.

Смог в Краснодаре:

«Рисовую солому продолжают сжигать, подвергая опасности жизни и здоровье наших граждан. Вместе с руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» в Заксобрании Кубани Денисом Хмелевским обратились в Правительство РФ. Предлагаем изменить правила противопожарного режима в России. А именно, ввести запрет на сжигание рисовой соломы», — отметил Гусев.

По мнению депутата, инициатива улучшит экологию в Краснодарском крае, снизит уровень респираторных и онкологических заболеваний и благоприятно скажется на экономике.

Он рассказал, что, по опыту азиатских стран, рисовая солома может оказаться полезным продуктом сельскохозяйственных отходов. На сегодняшний день в Китае ее используют во многих отраслях, а 20 лет назад утилизация была проблемой.

Гусев заявил, что так может быть и в России. Например, анапский фермер предложил проект переработки соломы в гумус с помощью дождевого червя.

Напомним, что до 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.

Позже ученые неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель»

Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич объяснял, что сжигание любых вещей выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ, которые через дыхательные пути попадают в кровь. Так, 2022 году ученые обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев.

Краснодар Наука Пожароопасность Сельское хозяйство Технологии Экология

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