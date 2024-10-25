Депутат Краснодарского края предложил запретить сжигание рисовой соломы
Депутат Госдумы РФ предлагает ввести запрет на сжигание рисовой соломы на Кубани
24 октября депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодарском крае заканчивается сезон сбора риса, солому от которого продолжают активно сжигать.
По его словам, ядовитый смог неделями стоит в городах и поселках региона.
Смог в Краснодаре:
«Рисовую солому продолжают сжигать, подвергая опасности жизни и здоровье наших граждан. Вместе с руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» в Заксобрании Кубани Денисом Хмелевским обратились в Правительство РФ. Предлагаем изменить правила противопожарного режима в России. А именно, ввести запрет на сжигание рисовой соломы», — отметил Гусев.
По мнению депутата, инициатива улучшит экологию в Краснодарском крае, снизит уровень респираторных и онкологических заболеваний и благоприятно скажется на экономике.
Он рассказал, что, по опыту азиатских стран, рисовая солома может оказаться полезным продуктом сельскохозяйственных отходов. На сегодняшний день в Китае ее используют во многих отраслях, а 20 лет назад утилизация была проблемой.
Гусев заявил, что так может быть и в России. Например, анапский фермер предложил проект переработки соломы в гумус с помощью дождевого червя.
Напомним, что до 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году Юга.ру рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.
Позже ученые неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».
Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич объяснял, что сжигание любых вещей выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ, которые через дыхательные пути попадают в кровь. Так, 2022 году ученые обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев.