Депутат Краснодарского края предложил запретить сжигание рисовой соломы

24 октября депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что в Краснодарском крае заканчивается сезон сбора риса, солому от которого продолжают активно сжигать. По его словам, ядовитый смог неделями стоит в городах и поселках региона.

«Рисовую солому продолжают сжигать, подвергая опасности жизни и здоровье наших граждан. Вместе с руководителем фракции «Справедливая Россия — За правду» в Заксобрании Кубани Денисом Хмелевским обратились в Правительство РФ. Предлагаем изменить правила противопожарного режима в России. А именно, ввести запрет на сжигание рисовой соломы», — отметил Гусев.



По мнению депутата, инициатива улучшит экологию в Краснодарском крае, снизит уровень респираторных и онкологических заболеваний и благоприятно скажется на экономике.

Он рассказал, что, по опыту азиатских стран, рисовая солома может оказаться полезным продуктом сельскохозяйственных отходов. На сегодняшний день в Китае ее используют во многих отраслях, а 20 лет назад утилизация была проблемой.



Гусев заявил, что так может быть и в России. Например, анапский фермер предложил проект переработки соломы в гумус с помощью дождевого червя.