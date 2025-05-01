Три кофейни Краснодара победили в южном чемпионате. Осенью они поборются за звание лучших в России

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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  • © Фото пользователя fabrikasimf с сайта freepik.com
    © Фото пользователя fabrikasimf с сайта freepik.com

Стали известны победители Южного кофейного фестиваля. Первые три места заняли заведения из Краснодара

26 и 27 апреля в Краснодаре прошел Южный кофейный фестиваль, в ходе которого состоялся чемпионат среди кофеен юга России. В 2025 году участниками стали команды из Краснодара, Крыма, Анапы и Ростова-на-Дону.

Каждую кофейню представляли по три бариста. В испытаниях они презентовали свою кофейню, готовили авторские напитки и соревновались в миксологии (раскрытие дополнительных вкусовых нот кофейных зерен с помощью добавок).

Чемпионом стала кофейня «1,62», которая находится в парке «Краснодар». Второе место заняла кофейня «Тепло» в «Одном театре» (Одесская, 48В), а на третьей строчке — Omate (Красная, 85).

«Два шота эспрессо — и тебя колбасит»:

Победители южного регионального этапа продемонстрируют свое мастерство на Russian Coffee Cup — первом российском чемпионате среди кофеен. Заведения поборются за звание «Лучшая кофейня России». Финал пройдет в Москве 27-28 октября.

Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен.

Заведения Конкурсы Краснодар Общепит

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Три кофейни Краснодара победили в южном чемпионате. Осенью они поборются за звание лучших в России
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