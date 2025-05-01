Три кофейни Краснодара победили в южном чемпионате. Осенью они поборются за звание лучших в России

26 и 27 апреля в Краснодаре прошел Южный кофейный фестиваль, в ходе которого состоялся чемпионат среди кофеен юга России. В 2025 году участниками стали команды из Краснодара, Крыма, Анапы и Ростова-на-Дону.



Каждую кофейню представляли по три бариста. В испытаниях они презентовали свою кофейню, готовили авторские напитки и соревновались в миксологии (раскрытие дополнительных вкусовых нот кофейных зерен с помощью добавок).



Чемпионом стала кофейня «1,62» , которая находится в парке «Краснодар». Второе место заняла кофейня «Тепло» в «Одном театре» (Одесская, 48В), а на третьей строчке — Omate (Красная, 85).