Краснодарский «Один театр» покажет свою версию «Гамлета». Что известно о спектакле?

«Режиссер и команда переосмысливают пьесу, написанную больше четырех столетий назад. Почему «Гамлет» актуален и сегодня? Основные темы — любовь, предательство, семейные отношения, моральный выбор и поиски смысла — неподвластны времени. «Один театр» предлагает свою трактовку «Гамлета» и ключевых тем бессмертного произведения», — добавили в пресс-службе.

Спектакль ставит актер, режиссер, заслуженный артист Краснодарского края Алексей Мосолов. Его режиссерские работы в «Одном театре» — «Параллели», «Затворник и Шестипалый», «Кай и Людмила».

О популярности пьесы Шекспира рассказала филолог и театральный критик Вера Сердечная:

«Мне кажется, это уникальная пьеса Шекспира была написана для необразованного увлеченного населения, для какой-то смешанной аудитории, а потом «Гамлет» стал попадать в болевой нерв главного героя своего времени. Есть ощущение, что Шекспир нашел универсального персонажа, в котором видят «своего» люди самых разных времен. Это какая-то загадка на самом деле».

Премьера пройдет 24, 25 и 26 апреля. Билеты стоят от 1200 до 1900 рублей. «Один театр» находится на улице Коммунаров, 268, литер В.