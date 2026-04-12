Краснодарский «Один театр» покажет свою версию «Гамлета». Что известно о спектакле?

Краснодарский край

Распечатать

  • Фотосессия актеров «Одного театра» к премьере «Гамлет» © Фото Виктории Визирякиной
В «Одном театре» в конце апреля состоится премьера спектакля «Гамлет» (18+)

Пресс-служба «Одного театра» сообщил Юга.ру, что театр готовит премьеру спектакля «Гамлет» по известной пьесе Уильяма Шекспира. 

Спектакль ставит актер, режиссер, заслуженный артист Краснодарского края Алексей Мосолов. Его режиссерские работы в «Одном театре» — «Параллели», «Затворник и Шестипалый», «Кай и Людмила».

«Режиссер и команда переосмысливают пьесу, написанную больше четырех столетий назад. Почему «Гамлет» актуален и сегодня? Основные темы — любовь, предательство, семейные отношения, моральный выбор и поиски смысла — неподвластны времени. «Один театр» предлагает свою трактовку «Гамлета» и ключевых тем бессмертного произведения», — добавили в пресс-службе.

В спектакле заняты Михаил Золотарев, Дарья Женихова, Артем Акатов, Равиль Гилязетдинов, Роман Бурдеев, Денис Федосов, Мария Геращенко, Антон Семко, Юлия Решедько.

О популярности пьесы Шекспира рассказала филолог и театральный критик Вера Сердечная:

«Мне кажется, это уникальная пьеса Шекспира была написана для необразованного увлеченного населения, для какой-то смешанной аудитории, а потом «Гамлет» стал попадать в болевой нерв главного героя своего времени. Есть ощущение, что Шекспир нашел универсального персонажа, в котором видят «своего» люди самых разных времен. Это какая-то загадка на самом деле».

Премьера пройдет 24, 25 и 26 апреля. Билеты стоят от 1200 до 1900 рублей. «Один театр» находится на улице Коммунаров, 268, литер В.

Афиша Искусство Краснодар Литература Театры

Новости

Лента новостей

10 апреля, 11:23
10 апреля, 09:02
10 апреля, 13:27
Реклама на сайте