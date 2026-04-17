Мощная магнитная буря начнется вечером 17 апреля и продлится три дня

Согласно расчетам ученых, сегодня до конца дня этот поток достигнет Земли и запустит период нестабильной геомагнитной обстановки, который продлится от двух до трех дней. В потоке быстрого ветра планета будет находиться около недели, однако самое сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила , что вечером 17 апреля начнутся магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце. Сейчас формируется поток быстрого солнечного ветра.

Начиная с понедельника, магнитное поле придет в равновесие с внешней средой, и активная фаза геомагнитного шторма завершится.

Ученые отмечают, что текущий год остается напряженным в геомагнитном плане. За первые 100 дней магнитные бури наблюдались в течение 24 дней — примерно каждые четвертые сутки. По этому показателю 2026-й находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003-му.

Повышенная геомагнитная активность, как ожидается, будет сохраняться как минимум до конца года, а вероятно, и в следующем. После этого она начнет быстро снижаться на фоне наступающего солнечного минимума.