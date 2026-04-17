Мощная магнитная буря начнется вечером 17 апреля и продлится три дня
Солнечный ветер накроет Землю вечером 17 апреля. Ожидаются магнитные бури
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что вечером 17 апреля начнутся магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце. Сейчас формируется поток быстрого солнечного ветра.
Согласно расчетам ученых, сегодня до конца дня этот поток достигнет Земли и запустит период нестабильной геомагнитной обстановки, который продлится от двух до трех дней. В потоке быстрого ветра планета будет находиться около недели, однако самое сильное воздействие ожидается в субботу и воскресенье.
Начиная с понедельника, магнитное поле придет в равновесие с внешней средой, и активная фаза геомагнитного шторма завершится.
Ученые отмечают, что текущий год остается напряженным в геомагнитном плане. За первые 100 дней магнитные бури наблюдались в течение 24 дней — примерно каждые четвертые сутки. По этому показателю 2026-й находится на втором месте в текущем столетии, уступая только 2003-му.
Повышенная геомагнитная активность, как ожидается, будет сохраняться как минимум до конца года, а вероятно, и в следующем. После этого она начнет быстро снижаться на фоне наступающего солнечного минимума.
