Жители Краснодарского края разместили на Авито почти 3900 объявлений для помощи Дагестану
Гуманитарную кампанию, стартовавшую на платформе 3 апреля, продлили до 1 мая
Жители Краснодарского края разместили 3899 объявлений на Авито с хэштегом #яПомогаю в помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Больше всего таких объявлений размещено в категориях, важных для пострадавших от паводка: одежды, обуви и аксессуаров (47%), детской одежды и обуви (36%), товаров для детей и игрушек (6%).
Помочь жителям Дагестана могут все желающие: достаточно разместить объявление о передаче вещей даром с хэштегом #яПомогаю в названии и символической ценой от 10 рублей. Авито компенсирует доставку вещей в республику — для покупателей стоимость доставки составит 1 рубль.
Всего за время гуманитарной кампании Авито отправил в Дагестан 300 т питьевой воды и 17,6 т кормов для животных. Кроме того, сотрудники обеспечивают работу спецтехники, помогающей в ликвидации последствий ЧС.
Как писали Юга.ру, 9 апреля в Чечне и Дагестане из-за наводнения ввели режим ЧС федерального уровня.