Жители Краснодарского края разместили на Авито почти 3900 объявлений для помощи Дагестану

  • © Фото freepik с сайта https://freepik.com
    © Фото freepik с сайта https://freepik.com

Гуманитарную кампанию, стартовавшую на платформе 3 апреля, продлили до 1 мая

Жители Краснодарского края разместили 3899 объявлений на Авито с хэштегом #яПомогаю в помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. Больше всего таких объявлений размещено в категориях, важных для пострадавших от паводка: одежды, обуви и аксессуаров (47%), детской одежды и обуви (36%), товаров для детей и игрушек (6%).

Помочь жителям Дагестана могут все желающие: достаточно разместить объявление о передаче вещей даром с хэштегом #яПомогаю в названии и символической ценой от 10 рублей. Авито компенсирует доставку вещей в республику — для покупателей стоимость доставки составит 1 рубль.

Всего за время гуманитарной кампании Авито отправил в Дагестан 300 т питьевой воды и 17,6 т кормов для животных. Кроме того, сотрудники обеспечивают работу спецтехники, помогающей в ликвидации последствий ЧС.

Как писали Юга.ру, 9 апреля в Чечне и Дагестане из-за наводнения ввели режим ЧС федерального уровня.

Новости

Житель Краснодара заявил, что автосалон Fresh не выплачивает ему 2,5 млн рублей за проданную машину
Ливни с градом, штормовой ветер и заморозки: жителей Краснодарского края ждут холодные выходные
В Ростове и Сочи выступит «глыба танцевальной индустрии» диджей Пол Окенфолд
На пляже Туапсе нашли пятна, похожие на мазут. Жители утверждают, что они появились из-за пожара в порту
Ирисы, тюльпаны Шренка и пионы. В горах Краснодарского края массово зацвели краснокнижные растения
Мощная магнитная буря начнется вечером 17 апреля и продлится три дня

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
От всего Атомного сердца
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Почему Дагестан оказался не готов к историческому наводнению

