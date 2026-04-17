Права человека и защита побережья. В Краснодаре пройдет круглый стол о местном самоуправлении
На встрече выступят экоюрист из Москвы, защитница подмосковного леса и правозащитник — каждый расскажет о самоуправлении через призму своей практики
Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 18 апреля бесплатный круглый стол на тему «Местное самоуправление». Спикеры встречи будут говорить о муниципальной власти и гражданском участии в контексте своей профессиональной деятельности — от экологической защиты до прав человека.
Одним из участников станет московский адвокат Дмитрий Трунин — создатель сообщества «Экоюрист», специализирующегося на защите водных объектов. На круглом столе он расскажет о правовых инструментах охраны Черноморского побережья и о том, как местное самоуправление может влиять на экологическую ситуацию в прибрежных муниципалитетах.
Еще один спикер — Марта Дорофеева, лидер общественного движения за защиту Томилинского лесопарка в Подмосковье, член Союза инспекторов по охране окружающей среды и общественный инспектор Росприроднадзора. Она поделится опытом борьбы за зеленые зоны на уровне местных общин и муниципальных депутатов.
Третий докладчик — кандидат юридических наук, доцент Юрий Блохин, популяризатор темы прав человека при исполнении уголовных наказаний. Он выступит с докладом «Права человека: разрушение мифов и стереотипов».
Организатор мероприятия — общественная организация «Правовая Россия» — занимается защитой прав граждан и реализует образовательные проекты для повышения политической и правовой грамотности. По словам руководителя организации Ахмеда Бесленея, цель таких встреч — помочь гражданам лучше понимать суть политических процессов, их исторические корни и механизмы принятия решений.
Напомним, что «Правовая Россия» регулярно проводит в Краснодаре публичные мероприятия с приглашенными экспертами федерального уровня. Ранее организация устраивала презентацию книги экономиста Сергея Жаворонкова «Консерватизм: невыученные уроки» и лекцию экономиста Павла Усанова.
