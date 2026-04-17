На встрече выступят экоюрист из Москвы, защитница подмосковного леса и правозащитник — каждый расскажет о самоуправлении через призму своей практики

Общественная организация «Правовая Россия» анонсировала на 18 апреля бесплатный круглый стол на тему «Местное самоуправление». Спикеры встречи будут говорить о муниципальной власти и гражданском участии в контексте своей профессиональной деятельности — от экологической защиты до прав человека.

Одним из участников станет московский адвокат Дмитрий Трунин — создатель сообщества «Экоюрист», специализирующегося на защите водных объектов. На круглом столе он расскажет о правовых инструментах охраны Черноморского побережья и о том, как местное самоуправление может влиять на экологическую ситуацию в прибрежных муниципалитетах.

Еще один спикер — Марта Дорофеева, лидер общественного движения за защиту Томилинского лесопарка в Подмосковье, член Союза инспекторов по охране окружающей среды и общественный инспектор Росприроднадзора. Она поделится опытом борьбы за зеленые зоны на уровне местных общин и муниципальных депутатов.

Третий докладчик — кандидат юридических наук, доцент Юрий Блохин, популяризатор темы прав человека при исполнении уголовных наказаний. Он выступит с докладом «Права человека: разрушение мифов и стереотипов».