В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард. Делимся фото выставки
Посетили выставку «Русский авангард. Пространство эксперимента», которая проходит в Художественном музее Краснодара до 17 мая
26 марта в Краснодарском музее имени Коваленко открылась масштабная выставка «Русский авангард. Пространство эксперимента».
На выставке представлены оригиналы работ Василия Кандинского, Казимира Малевича, Николая Рериха, Александра Куприна, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Павла Филонова и Александра Родченко, которые хранятся в музее Коваленко и регулярно выставляются в России и за рубежом.
Пресс-служба музея отметила, что работы всех перечисленных авторов ранее никогда не экспонировались в рамках одной выставка, а часть их них показывают в Краснодаре впервые.
Экспозицию дополняют макеты, изготовленные студентами-архитекторами, агитационный фарфор из частных коллекций, архивные фотографии и издания.
«Русский авангард — великий эксперимент, изменивший представления о возможностях искусства и его роли в обществе. Революционная эпоха актуализировала идею преобразования всех сфер жизни. Творчество художников авангарда синтетично. Многим из них удалось проявить себя в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, плакате и книге, архитектуре, театре, кино», — сообщает пресс-служба.
Для выставки было необычно смонтировано музейное пространство — в виде красной конструкции-лабиринта.
Известно, что дизайн экспозиции разрабатывали совместно с кафедрой архитектуры Кубанского государственного университета, чтобы «погрузить посетителя в атмосферу поисков и передать дух революционного времени».
Выставка работает до 17 мая в музее им. Коваленко на улице Красной, 13. Режим работы музея — ежедневно с 10:00 до 18:00, по четвергам он открыт до 21:00. Сотрудники музея проводят экскурсии по выставке — каждую субботу и воскресенье в 16:00. Участие входит в стоимость.
Взрослый билет на выставку стоит 400 рублей, в выходные — 500 рублей.
