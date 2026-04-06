В Краснодарском музее им. Коваленко показывают русский авангард. Делимся фото выставки

На выставке представлены оригиналы работ Василия Кандинского, Казимира Малевича, Николая Рериха, Александра Куприна, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Павла Филонова и Александра Родченко, которые хранятся в музее Коваленко и регулярно выставляются в России и за рубежом.

Пресс-служба музея отметила, что работы всех перечисленных авторов ранее никогда не экспонировались в рамках одной выставка, а часть их них показывают в Краснодаре впервые.

Экспозицию дополняют макеты, изготовленные студентами-архитекторами, агитационный фарфор из частных коллекций, архивные фотографии и издания.



«Русский авангард — великий эксперимент, изменивший представления о возможностях искусства и его роли в обществе. Революционная эпоха актуализировала идею преобразования всех сфер жизни. Творчество художников авангарда синтетично. Многим из них удалось проявить себя в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, плакате и книге, архитектуре, театре, кино», — сообщает пресс-служба.