В одной из станиц Краснодарского края коммунисты планируют восстановить памятник Ленину

Глава станицы Алексей Стойкин провел встречу с представителями коммунистической партии. Они представили свое видение того, как должен выглядеть восстановленный памятник, и обсудили возможные источники финансирования. Архитектору уже поручили подготовить эскиз монумента.

16 апреля телеграм-канал «КПРФ на Кубани» сообщил , что в Совхозном парке станицы Тбилисской Краснодарского края планируют восстановить памятник Владимиру Ленину.

Памятник Ленину установлен в Тбилисской в 1958 году. Он находится под охраной государства и является мемориальным объектом.

Ранее, в 2017 году, коммунисты Тбилисского района уже добились ремонта памятника Ленину в другой станице — Ванновской.

Тогда же они писали обращения во все органы власти и президенту Владимиру Путину с просьбой, чтобы все памятники революционеру были поставлены на учет в сельских поселениях и отреставрированы.