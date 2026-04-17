В одной из станиц Краснодарского края коммунисты планируют восстановить памятник Ленину

  © Скриншот фото из телеграм-канала «КПРФ на Кубани»
Представители КПРФ хотят отреставрировать памятник Владимиру Ленину в станице Тбилисской

16 апреля телеграм-канал «КПРФ на Кубани» сообщил, что в Совхозном парке станицы Тбилисской Краснодарского края планируют восстановить памятник Владимиру Ленину.

Глава станицы Алексей Стойкин провел встречу с представителями коммунистической партии. Они представили свое видение того, как должен выглядеть восстановленный памятник, и обсудили возможные источники финансирования. Архитектору уже поручили подготовить эскиз монумента.

Живее всех живых:

Памятник Ленину установлен в Тбилисской в 1958 году. Он находится под охраной государства и является мемориальным объектом.

Ранее, в 2017 году, коммунисты Тбилисского района уже добились ремонта памятника Ленину в другой станице — Ванновской.

Тогда же они писали обращения во все органы власти и президенту Владимиру Путину с просьбой, чтобы все памятники революционеру были поставлены на учет в сельских поселениях и отреставрированы.

Как писали Юга.ру, в июле 2025 года политик и депутат гордумы от КПРФ Игорь Шибалкин раскритиковал фильм «Мумия» о Ленине, созданный телеканалом «Спас» при поддержке РПЦ.

