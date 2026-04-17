Ложная сирена утром 17 апреля напугала жителей Краснодара. Власти объяснили, что это было

  • © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com
    © Фотограф Jens Mahnke, pexels.com

В Московском микрорайоне Краснодара сработала ложная сирена

17 апреля телеграм-канал «Блокнот Краснодар» сообщил, что в Московском районе сработала сирена, разбудив жителей. По данным очевидцев, она издавала тревожный звук около часа. При этом в регионе не действовал режим опасности атаки БПЛА.

Муниципальный центр управления заявил, что с 02:30 до 02:47 на номер 112 поступило несколько звонков от жителей улиц Зиповской, Солнечной и Московской. Люди сообщали, что слышат сигнал «Внимание всем! Покиньте помещение».

Однако штатного запуска сирен в Краснодаре не было. На место выехали полицейские и выяснили, что на стройке по улице Солнечной произошло замыкание оборудования, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

Напомним, в марте мэр Краснодара Евгений Наумов пообещал, что при отражении беспилотников в городе теперь станут запускать систему оповещения. Такое решение власти приняли на фоне участившихся атак БПЛА. При этом сирену при угрозе атаки дронов с тех пор так и не включали.

Как писали Юга.ру, в мае 2024 года в Краснодарском крае модернизировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. Во всех 44 муниципалитетах установили больше 600 громкоговорителей и почти 1,5 тыс. сирен.

В Краснодаре пройдет субботник на Верхнем Покровском озере. Как принять участие?
Сегодня, 17:17 Реклама
От всего Атомного сердца
«Пятёрочка» и Atomic Heart разыгрывают автомобиль, технику и эксклюзивные аксессуары
Незаконные постройки, мертвые реки и ливневки из 1960-х
Реклама на сайте