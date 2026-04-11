В Краснодаре пройдут гастроли Музыкального театра Крыма. Какие спектакли покажут?

Первая постановка основана на одноименной повести Александра Пушкина. Это история молодого дворянина, который становится разбойником, потеряв дом и отца из-за коварства богатого соседа Троекурова.

Министерство культуры Краснодарского края анонсировало на 20 и 21 апреля гастроли в кубанской столице Музыкального театра Крыма. Зрители смогут оценить мюзиклы «Дубровский» и «Александр Невский».

«Александр Невский» — масштабная постановка, которая повествует о великом князе, защите Руси от тевтонских рыцарей и событиях перед битвой на Чудском озере. Действие переносит зрителей в XIII век, когда Александр вынужден вести войну против Ливонского ордена.

Показы пройдут 20 и 21 апреля на сцене дворца искусств «Премьера» на улице Стасова, 175. Стоимость билетов — 700-2000 рублей.

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым — единственный профессиональный музыкальный театр на всем полуострове. Он расположен в центре Симферополя и является одной из главных культурных площадок региона.



Театр ведет свою историю с 1955 года. Репертуар включает постановки «Сильва», «Веселая вдова», «Юнона и Авось», «Собор Парижской богоматери», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Бахчисарайский фонтан», «Боги и люди».

