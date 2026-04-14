«Большинство сограждан понимает необходимость этих мер». В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил блокировки мессенджеров и борьбу с VPN соображениями безопасности
14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов прокомментировал ситуацию с блокировками мессенджеров и перебоями в работе интернета. Отвечая на вопрос, не является ли нынешняя ситуация «путем в прошлое», он заявил, что ограничения продиктованы соображениями безопасности, а не стремлением к изоляции.
Песков подчеркнул, что существуют нормы российского законодательства, которые ряд зарубежных мессенджеров отказывается выполнять, и в этом случае власти вынуждены принимать меры. По его словам, ограничения в работе интернета вызывают неудобства для граждан, однако он охарактеризовал ситуацию как временную: работа сети будет полностью нормализована после того, как необходимость в принятии таких мер исчезнет. Он также отметил, что профильные службы занимаются нормализацией работы интернета.
На протяжении последнего года в России были заблокированы или ограничены в работе WhatsApp* (полностью заблокирован с февраля 2026 года), Telegram (с февраля замедляется Роскомнадзором), Discord, Signal, Viber и ряд других сервисов. Ограничения затронули также видеохостинг YouTube, платформу Roblox, Apple FaceTime и другие ресурсы. Причиной блокировок власти называли несоблюдение требований российского законодательства и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.
Привет, «чебурнет»:
При этом данные социологов свидетельствуют о неоднозначном отношении общества к ограничениям. Всероссийский опрос Аналитического центра ВЦИОМ, проведенный в октябре 2025 года, показал, что блокировки поддерживают 24% россиян, не поддерживают — 39%, а 30% относятся к ним безразлично. Более свежее исследование «Левада-Центра»** за март 2026 года зафиксировало рост несогласных: уже 55% респондентов заявили, что не поддерживают блокировки мессенджеров, а доля сторонников сократилась до 36%. Социологи отмечают выраженный поколенческий раскол: среди молодых россиян против ограничений выступает подавляющее большинство, тогда как старшие поколения чаще их одобряют.
Глупость, жадность или предательство:
Напомним, что первый масштабный конфликт между Telegram и российскими властями произошел еще в 2018 году, когда мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Тогда Таганский суд вынес решение о блокировке, которое формально не было отменено, хотя ограничения сняли в 2020 году. В феврале 2026-го Роскомнадзор официально начал замедлять работу Telegram, а в конце того же месяца появились сообщения о планах полной блокировки мессенджера. Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, обязал российские компании к 15 апреля ограничить доступ к своим площадкам для пользователей VPN-сервисов.
Как писали Юга.ру, краснодарские власти отменили согласованный митинг против блокировки Telegram.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.
** — Минюст РФ признал автономную некоммерческую организацию «Аналитический Центр Юрия Левады» иноагентом 5 сентября 2016 года.