14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для журналистов прокомментировал ситуацию с блокировками мессенджеров и перебоями в работе интернета. Отвечая на вопрос, не является ли нынешняя ситуация «путем в прошлое», он заявил, что ограничения продиктованы соображениями безопасности, а не стремлением к изоляции.

Песков подчеркнул, что существуют нормы российского законодательства, которые ряд зарубежных мессенджеров отказывается выполнять, и в этом случае власти вынуждены принимать меры. По его словам, ограничения в работе интернета вызывают неудобства для граждан, однако он охарактеризовал ситуацию как временную: работа сети будет полностью нормализована после того, как необходимость в принятии таких мер исчезнет. Он также отметил, что профильные службы занимаются нормализацией работы интернета.

На протяжении последнего года в России были заблокированы или ограничены в работе WhatsApp* (полностью заблокирован с февраля 2026 года), Telegram (с февраля замедляется Роскомнадзором), Discord, Signal, Viber и ряд других сервисов. Ограничения затронули также видеохостинг YouTube, платформу Roblox, Apple FaceTime и другие ресурсы. Причиной блокировок власти называли несоблюдение требований российского законодательства и отказ от сотрудничества с правоохранительными органами.