Краснодарские власти отменили согласованный митинг против блокировки Telegram

Предыстория. Власти Краснодара согласовали на 28 марта митинг за свободный интернет и против блокировок, вводимых Роскомнадзором. Мероприятие должно было состояться на территории сквера Кленового в районе первого отделения учхоза Кубань.

24 марта депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил, что администрация аннулировала разрешение на проведение митинга. Причиной значится осложнение обстановки в кубанской столице в связи с регулярной ракетной опасностью.

«В той писульке, которую наша команда получила от чиновников, нет ни грамма законности. Я сейчас не буду перечислять, сколько пунктов закона нарушено при написании нам этого запрета на проведении митинга. Поверьте — очень много! Начиная, например, с того, что в законе прописаны всего две причины для отказа в митинге: если подавший заявку не имеет право организовывать митинги (например, иноагент) или если место законом запрещено (например, территория атомной станции). А сквер Кленовый прямо в краевом законе прописан для проведения митингов», — объяснил Сафронов.