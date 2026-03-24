Краснодарские власти отменили согласованный митинг против блокировки Telegram

  Telegram © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Предыстория. Власти Краснодара согласовали на 28 марта митинг за свободный интернет и против блокировок, вводимых Роскомнадзором. Мероприятие должно было состояться на территории сквера Кленового в районе первого отделения учхоза Кубань.

24 марта депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов сообщил, что администрация аннулировала разрешение на проведение митинга. Причиной значится осложнение обстановки в кубанской столице в связи с регулярной ракетной опасностью.

«В той писульке, которую наша команда получила от чиновников, нет ни грамма законности. Я сейчас не буду перечислять, сколько пунктов закона нарушено при написании нам этого запрета на проведении митинга. Поверьте — очень много! Начиная, например, с того, что в законе прописаны всего две причины для отказа в митинге: если подавший заявку не имеет право организовывать митинги (например, иноагент) или если место законом запрещено (например, территория атомной станции). А сквер Кленовый прямо в краевом законе прописан для проведения митингов», — объяснил Сафронов.

«Не будет ни черта функционировать»:

Порталу Юга.ру депутат сообщил, что он подал иск в суд против незаконных действий администрации Краснодара.

«С учетом того, что в рамках закона это все имеет ускоренный формат, суд должен быть завтра», — добавил Сафронов.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор начал ограничивать работу мессенджера Telegram на территории России. Позже телеграм-канал Baza сообщил, что его полностью заблокируют с 1 апреля. Роскомнадзор намерен применить к Telegram те же меры, что ранее использовались в отношении Instagram* и Facebook*.

Как писали Юга.ру, в начале марта ФАС назвала размещение рекламы в Telegram незаконным. Роскомнадзор согласился со службой.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

Новости

Малевич, Кандинский, Родченко. В Краснодаре пройдет выставка русского авангарда
Власти Краснодара пообещали выровнять дороги в Музыкальном микрорайоне. Какие именно?
Жительнице Краснодара отказали в записи ребенка к врачу без установленного мессенджера Max
Под Армавиром прошел второй митинг против мусорного полигона: жители «вывезли» проект свалки в коробке
Краснодарские власти отменили согласованный митинг против блокировки Telegram
Экс-вратарь «Краснодара» и игрок «ПСЖ» Сафонов приехал на игру сборной России

Лента новостей

