Вторая жизнь Futuro. Культовую краснодарскую «летающую тарелку» реставрируют в Сочи
В День космонавтики авторы проекта показали, как в реставрационном цехе на побережье восстанавливают объект финского архитектора
12 апреля телеграм-канал гастрономической экосистемы «Провинциалы» сообщил о ходе реставрации «летающей тарелки» Futuro из Краснодара. Объект сейчас находится не в краевой столице: в январе конструкцию разобрали на 16 сегментов-«лепестков», сняли с бетонного подиума в микрорайоне «Фестивальный» и отправили в Сочи.
Это один из примерно ста сохранившихся в мире экземпляров культового финского дома Futuro, спроектированного Матти Сууроненом в 1968 году, в эпоху всеобщей космической эйфории. В СССР таких объектов было всего три: в Гурзуфе, Домбае и Краснодаре.
В реставрационном цехе в Сочи над сегментами работает реставратор Сергей Алферов под руководством художницы Киры Деляевой. Команда обновляет инженерные и конструктивные элементы, используя те же материалы, что предполагались оригинальным проектом Сууронена, но в современном исполнении — в частности, стекломат. Главная задача — сохранить абсолютную аутентичность объекта.
Авторы проекта обещают, что «тарелка» вернется на прежнее место в Краснодаре «совсем скоро». После возвращения Futuro станет арт-пространством и доминантой урбан-островка с открытым атриумом, озеленением, гастрономической точкой и подсветкой.
Напомним, что из трех оригинальных объектов Futuro, поступивших в СССР, краснодарский — единственный, который получил шанс на полноценное восстановление. Тарелка в Гурзуфе бесследно исчезла, а в Домбае превратилась в гостиницу для лыжников.
Реставрация краснодарского Futuro стартовала в сентябре 2025 года. Объект, открывшийся в 1980-х как кафе «Спутник», за десятилетия сменил десятки арендаторов — от бара до магазина бытовой химии — и к моменту начала работ находился в плачевном состоянии.
