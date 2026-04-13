В Дагестане лавина накрыла несколько домов. Под завалами ищут женщину и ребенка

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Осторожно, новости»
Женщина и семилетний ребенок могут находиться под снежной лавиной в Цунтинском районе Дагестана

13 апреля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Дагестане произошел сход снежной лавины. Инцидент случился в селе Шаитли в Цунтинском районе республики.

Лавина накрыла несколько жилых домов. Часть пострадавших удалось извлечь из-под снега силами местных жителей. Однако под завалами еще могут находиться женщина и ее семилетний ребенок.

На месте происшествия работают спасатели. В настоящий момент сельчане продолжают самостоятельно разбирать снежные завалы. В селе наблюдаются перебои с сотовой связью и электроснабжением.

Напомним, в ночь на 28 марта в регионах Северного Кавказа случилось наводнение. Оно произошло из-за обильных ливней, вызванных циклоном со стороны Каспийского моря. Наиболее сложной ситуация оказалась в Дагестане.

В ночь на 5 апреля в республике случилось второе наводнение. В городах и селах затопило дома, начались перебои с водой и электричеством. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, в том числе трое детей. Всего пострадали больше 6,2 тыс. жителей.

Как писали Юга.ру, в Дагестане 43 тыс. жителей, пострадавших после первой волны наводнения, просят выплаты. Власти отклонят половину заявок.

