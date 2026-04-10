Клиника Екатерининская приглашает на онлайн-вебинар об ЭКО и стратегии на пути к беременности

Специалист клиники и пациентка с успешной 13-й попыткой ЭКО расскажут, как не сдаваться и прийти к результату

Сеть Клиник Екатерининская проведет экспертный онлайн-вебинар на тему «13 попыток ЭКО и долгожданная беременность: как найти свою стратегию?» Эфир состоится 17 апреля 2026 года в 15:00.

Экспертом вебинара выступит Мария Якимова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики с 24-летним стажем. Гостем станет пациентка клиники Анна, которая прошла через 13 протоколов ЭКО. Сегодня она находится в середине беременности и готова поделиться своим непростым, но вдохновляющим опытом.

В формате открытого диалога врач и пациентка вместе разберут, почему ЭКО не всегда срабатывает с первого раза, что стоит за неудачными протоколами и как, несмотря на сложности, прийти к долгожданной беременности.