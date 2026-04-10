Клиника Екатерининская приглашает на онлайн-вебинар об ЭКО и стратегии на пути к беременности
Специалист клиники и пациентка с успешной 13-й попыткой ЭКО расскажут, как не сдаваться и прийти к результату
Сеть Клиник Екатерининская проведет экспертный онлайн-вебинар на тему «13 попыток ЭКО и долгожданная беременность: как найти свою стратегию?» Эфир состоится 17 апреля 2026 года в 15:00.
Экспертом вебинара выступит Мария Якимова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики с 24-летним стажем. Гостем станет пациентка клиники Анна, которая прошла через 13 протоколов ЭКО. Сегодня она находится в середине беременности и готова поделиться своим непростым, но вдохновляющим опытом.
В формате открытого диалога врач и пациентка вместе разберут, почему ЭКО не всегда срабатывает с первого раза, что стоит за неудачными протоколами и как, несмотря на сложности, прийти к долгожданной беременности.
Кому будет полезен вебинар:
- планирующим беременность,
- столкнувшимся с трудностями зачатия,
- рассматривающим возможность ЭКО.
Главная идея вебинара: беременность достигается не количеством попыток, а правильно выбранной стратегией лечения. Поэтому акцент будет сделан на персонализированном подходе в репродуктивной медицине.
Эксперт уделит внимание не только медицинским, но и психологическим аспектам: как переживать неудачи, когда стоит менять тактику и какие шаги действительно приближают к результату.
Анна расскажет, как менялось ее отношение к ЭКО, с какими страхами и мифами она сталкивалась в начале пути и что помогло ей сохранить ресурс и веру после многочисленных попыток.
Также в рамках часового эфира спикеры подробно разберут ключевые вопросы:
- почему даже современные технологии ЭКО не дают гарантированного результата с первой попытки,
- какие факторы на самом деле влияют на успех программы,
- сколько попыток ЭКО можно проводить без вреда для здоровья,
- как разбирать неудачные протоколы и что делать дальше,
- какие мифы об ЭКО давно пора развенчать.
В завершение эфира участники смогут задать вопросы врачу в прямом эфире, а также принять участие в розыгрыше бесплатной консультации репродуктолога, который разберет индивидуальную ситуацию и предложит оптимальную стратегию.
