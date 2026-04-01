Клиника Екатерининская улучшила оборудование для лабораторной диагностики
Парк оборудования клиники пополнился трековой линией Mindray М980, которая помогает повысить качество биохимических и иммуноферментных исследований
В линию входят биохимический анализатор Mindray BS-1000М и иммунохемилюминесцентный анализатор CL-2600i — они позволяют ускорить выдачу анализов, свести к минимуму человеческий фактор при работе с пробирками, а также выполнять более сложные и специфические анализы. А поскольку анализатор Mindray BS-1000M оснащен кварцевыми кюветами вместо пластиковых, результат будет более стабильным, с меньшим количеством плавающих показателей.
«Оборудование Mindray BS-1000M в нашей лаборатории дает две ключевые вещи — стабильность результатов и скорость работы. Кварцевая кювета — это как идеально чистое стекло в очках, и чем оно качественнее, тем четче видит прибор. Мы получаем более надежные анализы, которыми может воспользоваться врач при постановке диагноза и контроле лечебного процесса», — рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Баркова.
Теперь лаборатория Клиники Екатерининская быстрее обрабатывает входящие запросы на диагностику как по временному интервалу, так и по объему исследований — до 850 пробирок в час. Система снижает риск человеческого фактора, самостоятельно отслеживая механику обработки и отбраковывая пробы, которые не подлежат анализу. Также она выгружает результаты анализов в личный кабинет пациента и дает сравнение с предыдущим анализом — это особенно актуально не только для амбулаторных пациентов, но и для хирургических стационаров клиники и роддома.
Забор любого биоматериала в сети Клиник Екатерининская делается бесплатно.
Чаще всего в лабораторию обращаются за следующими исследованиями:
- общий клинический анализ (развернутый — 580 рублей, СОЭ — 220 рублей),
- общий биохимический анализ крови (11 показателей, 2460 рублей),
- общий клинический анализ мочи (320 рублей),
- исследование щитовидной железы (1750 рублей),
- гемостаз (коагулорамма, 2300 рублей),
- липидный профиль (1200 рублей).
«Данные анализы позволяют провести быстрые чекапы по основным показателям здоровья человека, выявить возможные отклонения от нормы и определить дальнейший диагностический путь. К списку я бы добавила весной диагностику уровня витамина D. Клиника Екатерининская обладает парком высокоточного оборудования и ежегодно старается пополнять его новейшими анализаторами, чтобы предоставлять широкий и качественный спектр услуг в лабораторной диагностике», — добавляет Лариса Баркова.
