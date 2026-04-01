Клиника Екатерининская улучшила оборудование для лабораторной диагностики

В линию входят биохимический анализатор Mindray BS-1000М и иммунохемилюминесцентный анализатор CL-2600i — они позволяют ускорить выдачу анализов, свести к минимуму человеческий фактор при работе с пробирками, а также выполнять более сложные и специфические анализы. А поскольку анализатор Mindray BS-1000M оснащен кварцевыми кюветами вместо пластиковых, результат будет более стабильным, с меньшим количеством плавающих показателей.

«Оборудование Mindray BS-1000M в нашей лаборатории дает две ключевые вещи — стабильность результатов и скорость работы. Кварцевая кювета — это как идеально чистое стекло в очках, и чем оно качественнее, тем четче видит прибор. Мы получаем более надежные анализы, которыми может воспользоваться врач при постановке диагноза и контроле лечебного процесса», — рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторией Лариса Баркова.

Теперь лаборатория Клиники Екатерининская быстрее обрабатывает входящие запросы на диагностику как по временному интервалу, так и по объему исследований — до 850 пробирок в час. Система снижает риск человеческого фактора, самостоятельно отслеживая механику обработки и отбраковывая пробы, которые не подлежат анализу. Также она выгружает результаты анализов в личный кабинет пациента и дает сравнение с предыдущим анализом — это особенно актуально не только для амбулаторных пациентов, но и для хирургических стационаров клиники и роддома.

Забор любого биоматериала в сети Клиник Екатерининская делается бесплатно.

Чаще всего в лабораторию обращаются за следующими исследованиями:

общий клинический анализ (развернутый — 580 рублей, СОЭ — 220 рублей),

общий биохимический анализ крови (11 показателей, 2460 рублей),

общий клинический анализ мочи (320 рублей),

исследование щитовидной железы (1750 рублей),

гемостаз (коагулорамма, 2300 рублей),

липидный профиль (1200 рублей).

«Данные анализы позволяют провести быстрые чекапы по основным показателям здоровья человека, выявить возможные отклонения от нормы и определить дальнейший диагностический путь. К списку я бы добавила весной диагностику уровня витамина D. Клиника Екатерининская обладает парком высокоточного оборудования и ежегодно старается пополнять его новейшими анализаторами, чтобы предоставлять широкий и качественный спектр услуг в лабораторной диагностике», — добавляет Лариса Баркова.