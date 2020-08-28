Я родила в частном роддоме в Краснодаре. Как это было

Рождение ребенка — очень важный момент в жизни женщины, и выбор роддома является значимой частью этого события. В материале Юга.ру — личный опыт главного редактора портала, которая родила в первом частном роддоме Краснодара. Этот материал редакция выпускает с пометкой «партнерский» — он подготовлен в рамках сотрудничества Юга.ру и Клиники Екатерининская. При этом главный редактор, заключая договор на роды в частном роддоме, оплатила услуги по прайсу — как и все остальные клиенты клиники. Текст честно описывает личный опыт, то есть на содержание материала не повлияли финансовые отношения между клиникой, порталом и автором. Подготовка и выбор роддома Роды — одно из самых важных событий, которое происходит, возможно, раз в жизни. Поэтому я хотела заранее знать, что выберу лучшие условия и получу максимум заботы, внимания и комфорта. Причем независимо от того, как именно пройдет сам родовой процесс, — физиологические моменты полностью предсказать невозможно. Мысли о выборе роддома посещали уже во время подготовки к беременности, но еще в 2018 году я пыталась отложить их в долгий ящик — на тот момент ни один отзыв не давал надежды, что где-то есть то, что мне нужно. Существует миф о том, что понятие «естественные/бережные роды» в каком-то смысле противоречит медицине, но на деле все наоборот. При таком подходе задача врачей — вести родовой процесс, контролируя все важные показатели и вмешиваясь только при необходимости. И в число условий, которые я искала, в первую очередь входили работа грамотных врачей, наличие всего необходимого современного оборудования, бережное отношение к роженице, отсутствие устаревших требований (например, лежать и/или сохранять неподвижность во время снятия показаний КТГ).

Первый частный роддом открылся в Краснодаре: Вот что нам там показали и рассказали

С 2012 года я периодически посещала гинеколога в Клинике Екатерининская. Врач профессионально, тактично и бережно прошла со мной первую, замершую беременность — так, что это не стало для меня травмой. Поэтому новость об открытии первого частного роддома стала для меня радостной и долгожданной. Я отправилась на открытие и была полностью удовлетворена всем, что увидела. В Роддоме Клиники Екатерининская оказались соблюдены все важные для меня условия, то есть здесь я могла родить максимально естественно, физиологично и комфортно.

Во время беременности в мои задачи входило: следить за питанием, иметь физическую активность (что было непросто во время карантина), сохранять душевное спокойствие (еще более непросто!) и надеяться на лучшее. Выбор роддома как раз и обеспечил то самое спокойствие. Сегодня естественные роды — это не «роды в поле». Это роды без вмешательств, но под присмотром медицинского персонала. И это в первую очередь позволяет расслабиться, снять страхи и сомнения — насколько это возможно.

Договор с роддомом Договор с роддомом можно заключать уже на сроке в 32 акушерские недели, и я приехала примерно на 36-й. Менеджер Полина (незаменимая Полина, которая, кажется, 24/7 на посту!) по звонку записала меня на консультацию к акушеру-гинекологу, я попала к Наталье Викторовне Ли. Это своего рода знакомство, на котором врач смотрит обменную карту (если ведение беременности проходило в другом роддоме или женской консультации) и изучает состояние здоровья женщины, анамнез, противопоказания. Консультация платная, и на ней достигаются две цели: роддом получает информацию о здоровье женщины и плода (ниже о том, зачем это нужно), а женщина может задать доктору все интересующие вопросы — от условий родов до прививок и возможностей дородового и послеродового периода. Вопросы стоит подготовить заранее. Мы плодотворно пообщались на консультации: беременность проходила без осложнений, я получила ответы на все свои вопросы. И я, и роддом были готовы вместе прожить мои роды.

Согласно постановлению Минздрава (приказ № 1994) в системе российского родовспоможения существует такое понятие, как маршрутизация. Это значит, что только конкретно обозначенные роддома могут принимать роды с некоторыми видами осложнений или особенностей. Так, в Краснодаре роженицу с патологиями (сахарный диабет 1 типа, гестационный сахарный диабет на инсулинотерапии, пороки сердца, гипертоническая болезнь тяжелой степени, онкологические заболевания и др.) направляют в роддом № 5, а в случае патологии плода (преждевременные роды, пороки развития плода) роды примут в Перинатальном центре. Другие роддома не предназначены для таких случаев. Роддом Клиники Екатерининская специализируется на доношенных детях.

После консультации мы заключили базовый договор (роды с дежурной бригадой без возможности выбора конкретного врача), роддом получил контакты мои и мужа, а мне назначали врача-куратора — этот специалист получает все медицинские данные роженицы и находится всегда на связи. К нему в любое время можно обратиться с вопросом, посоветоваться по поводу самочувствия и новых симптомов, обсудить предвестники. На ПДР (если роды не начнутся раньше) врач назначает УЗИ и вместе с женщиной определяет дальнейшую тактику ведения беременности. Также в договор мы добавили присутствие доулы. Отмечу, что нахождение любого дополнительного человека при родах, будь то доула или член семьи, — отдельная платная услуга, и расскажу, почему я приняла такое решение.

Роды с сопровождением Мы с мужем изначально готовились к партнерским родам — оба хотели прожить это важное событие и встретить нашего ребенка вместе. Но из-за карантина в роддом запретили пускать посторонних людей, поэтому такой возможности не стало ни за какие деньги и ни с какими сданными анализами. Мне повезло — к моменту заключения договора я уже несколько месяцев хорошо знала доулу Александру, которая за четыре с половиной года сопроводила около 200 родов. Для меня она была тем человеком, рядом с которым я была готова рожать. Я ходила к ней на занятия перинатальной йогой, чувствовала себя прекрасно и доверяла ей как знающему специалисту. Доула — помощница в родах, которая создает для роженицы комфортные условия, помогает менять позы и находить удобное положение в схватках, знает эффективные методы расслабления от медитации до дыхательных техник. Она не принимает решений за женщину, а помогает прожить роды максимально расслабленно, спокойно и уверенно. Она принесет попить, выключит свет, зажжет аромалампу, сделает массаж и будет рядом как опытный человек, досконально знающий физиологию и этапы родов.



После родов доула подаст ребенка матери, поможет приложить к груди, покажет правильный захват и удобные позы для кормления, позже поможет встать и поддержит в первые часы и дни новой жизни.



Важно: доула не врач, не акушерка, не медсестра. Она оказывает психологическую и моральную поддержку, не вмешиваясь непосредственно в сам процесс. В Роддоме Клиники Екатерининская работают две штатные доулы — Александра и Светлана.

Женское здоровье, репродукция и генетика: Специализированная клиника «Екатерининская» открылась в Краснодаре

Мои роды ПДР — предполагаемая дата родов, которую обозначает акушер-гинеколог, ведущий беременность, опираясь на даты последней менструации. Обычно это 40-я неделя, хотя они могут начаться как на 36-й, так и на 42-й. Перенашивание с точки зрения медиков несет в себе больше рисков, чем роды в 36-40 неделю (на этих сроках плод считается доношенным), поэтому если роды не начинаются, с 40-й недели врачи роддома ведут пристальное наблюдение за показателями здоровья женщины и ребенка, приглашают делать УЗИ, КТГ и допплерометрию. На 42-й неделе в большинстве случаев предлагают начать стимулировать медикаментозно. Очередное посещение роддома было назначено на срок 41 неделя и три дня. Я поехала, взяв на всякий случай сумку. В этот день как раз работала мой врач-куратор Анна Олеговна Березовская. Осмотр в кресле показал, что родовая деятельность у меня не начинается и, возможно, нужна медикаментозная стимуляция. После этого я пошла в кабинет УЗИ, где выяснилось, что у меня уже нет околоплодных вод. Такие показания в сочетании со зрелой плацентой означают высокий риск для плода и невозможность стимуляции, так как она с высокой степенью вероятности может плохо повлиять на состояние малыша. Доктора собрали консилиум и предложили мне сразу же провести кесарево сечение как наименее рискованный способ родовспоможения.

Для меня это стало шоком. Я готовилась к естественным родам, хорошо себя чувствовала — не было никаких признаков и симптомов того, что что-то идет не так. Малыш шевелился как обычно, сердцебиение в норме. Теперь все, к чему я готовилась и на что рассчитывала, отменилось. Не зря говорят, что план родов нужен для спокойствия матери, но почти всегда все идет иначе. Меня поместили в палату и дали время подумать. Я пообщалась с мужем, который все это время ждал снаружи, попросила приехать доулу. Спустя некоторое время пришли доктора, мой куратор Анна Олеговна, заведующая роддомом Оксана Анатольевна Горбулина и акушер-гинеколог Лариса Владимировна Долгих (она и провела в итоге операцию). Мне подробно рассказали о рисках, описывая, почему они считают КС лучшим выбором. Уточнили, что решение в любом случае остается за мной. Я могла написать отказ, если бы захотела ждать начала естественной родовой деятельности. Но я решила довериться врачам, потому что речь уже шла не о комфорте, а о рисках.

Кесарево сечение Анестезиолог подробно рассказал о разных видах анестезии, а также о том, что ждет перед операцией и после нее. Мы остановились на эпидуральной анестезии, и не прошло и часа, как я уже направлялась в операционную. Это отлично оборудованная палата, где есть даже аппарат для сохранения крови (мне он не понадобился). Вместе со мной кроме доулы там находились около десяти врачей. Не могу сказать, что я была спокойна, — это была первая операция в моей жизни и мои первые роды. Все это время со мной была доула Саша, которая успокаивала разговором. Спустя совсем немного времени я услышала «у вас родился мальчик» и его кряхтение. Доктора сказали, что малыш в порядке, и положили его мне на грудь — крошечного розовенького мальчишку, который сопел и искал сосок. Меня очень поддерживало то, что со мной говорили, объясняя все происходящее и проговаривая все этапы. Это помогало сконцентрироваться на мысли, что все идет хорошо.

Операция завершилась, и меня отвезли в ПИТ (палату интенсивной терапии). Я ничего не чувствовала, кроме радости от встречи с младенцем, которого мы так ждали. Доула помогла мне правильно приложить его к груди и держать в позе полулежа. В эти моменты силы мне придавали, наверное, окситоцин и адреналин. Послеродовой период Врачи просили меня постараться поспать первую ночь, чтобы помочь восстановлению организма, но у меня не получилось. Регулярно заглядывали сестры и анестезиолог — если они видели, что я не сплю, спрашивали о самочувствии и давали попить. Малыша после первого кормления увезли в детскую комнату, где всегда дежурят несколько сестер. Предполагалось, что утром я попробую встать, но с повышенным давлением это удалось только ближе к полудню — я хотела побыть с малышом подольше, хотя и ходила все еще с большим трудом. Примерно в середине дня мы переехали в послеродовую палату на том же этаже. Признаюсь, мне кажется, что я все помню, но при этом почти не могу описать. Первые дни было мало сна, много уколов (после операции это необходимо), мы с малышом учились правильно кормиться и ждали прихода молока. Доула приезжала к нам, чтобы помочь наладить грудное вскармливание (кроме того, в роддоме есть консультант по грудному вскармливанию).

Самое главное и самое лучшее — я могла полностью сосредоточиться на себе и ребенке. Все процедуры, уколы и капельницы делали в палате. Помимо удобства это еще и безопасно — я не контактировала ни с кем, кроме персонала, а все сотрудники безукоризненно соблюдали меры безопасности в виде масок, перчаток и постоянного мытья рук. Единственный раз, когда мне было нужно выйти из палаты, — рентген грудной клетки на другом этаже на третий день.

Первые дни жизни Искренне могу повторить то, что рассказала и своей семье, и друзьям: к условиям в палате у меня не возникло даже малейшей претензии. Кровать с регулируемым подголовником, хорошее постельное и послеродовое белье, отличный санузел, центральное кондиционирование. В самой палате — пеленальный стол и раковина с краном для подмывания младенца. Несколько раз в день мне приносили горячее питание из нескольких блюд и перекусы типа кефира с печеньем или запеканкой. Чай, кофе и чайник были всегда на столе, по просьбе приносили сливки. Во всех палатах на тумбочке возле кровати есть кнопка вызова — в любой момент дня и ночи можно позвать дежурную или детскую сестру. Мне было тяжело вставать и ходить, поэтому я иногда просила помочь мне с мытьем и переодеванием малыша. Пеленки и подгузники в достаточном количестве тоже были приготовлены для нас в палате вместе с другими предметами гигиены — прокладками, бумажными полотенцами, мылом, кремом и шампунем.

Из дома с любовью После родов прошло чуть больше месяца, и сейчас я испытываю любовь, немного усталости и гормональные бури. Абсолютно точно знаю, что Роддом Клиники Екатерининская могу рекомендовать любой женщине. С удовольствием осталась бы там и дольше положенных четырех дней, если бы не хотела поскорее воссоединиться с семьей. Физиологически роды прошли совсем не так, как я ожидала. Но роддом мои ожидания не только оправдал, но и в чем-то превзошел. Конечно, в первую очередь я благодарна за всю заботу, проявленную ко мне и малышу. Большего я и желать не могла! Очень рада, что первый частный роддом на Кубани открылся именно сейчас, и что я приняла решение рожать именно здесь. Если отважусь повторить, то совершенно точно снова приду сюда.