В Крымском районе заработала система цифрового мониторинга водоснабжения

Программный комплекс автоматизирует сбор данных с устройств, расположенных у конечных потребителей и в контрольных точках и затем анализирует с помощью Big Data. Это позволяет сравнивать показания счетчиков за разные периоды и быстро выявлять внештатные ситуации. Кроме того, система контролирует уровень давления воды и фиксирует возможные перепады, что позволяет выявлять незаконные врезки и неучтенное потребление на магистралях водоснабжения.

Комплексная система цифрового мониторинга в сетях водоснабжающей организации заработала в Крымском районе Краснодарского края. Техническое решение на базе сети NB-IoT*, позволяющее управлять бесперебойной подачей питьевой воды в районы края, реализовала МТС.

«Цифровизация таких отраслей как водоснабжение имеет своей целью не только упрощение процесса учета данных. Предприятия, использующие постоянный цифровой мониторинг, в разы повышают эффективность управления важными природными ресурсами, снижают издержки, улучшают качество услуг и обеспечивают устойчивость инфраструктуры для комфорта человека», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Цифровая модернизация водоснабжения Кубани проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день система работает в подразделениях «Кубаньводкомплекса» в Крымском районе и на Таманском полуострове. В ближайшее время планируется расширить проект на другие районы края.

* Стандарт сотовой связи для интернета вещей.