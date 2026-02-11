Количество умных устройств в газоснабжении Кубани выросло в 2,5 раза

В 2025 году в Краснодарском крае число умных устройств для удаленного контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза

В МТС проанализировали динамику автоматизации предприятий за прошлый год. Оказалось, что наибольшее количество умных устройств задействовано в сферах энергоснабжения и ЖКХ, а самые высокие темпы автоматизации впервые показали предприятия газоснабжения. Количество умных устройств для удаленного сбора и контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза.

Такой рост связывают с программой «Газпром межрегионгаза» по внедрению систем телеметрии. К 2030 году компания планирует организовать «умный учет» и дистанционный контроль газа на всех своих сетях.