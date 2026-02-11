Количество умных устройств в газоснабжении Кубани выросло в 2,5 раза
В 2025 году в Краснодарском крае число умных устройств для удаленного контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза
В МТС проанализировали динамику автоматизации предприятий за прошлый год. Оказалось, что наибольшее количество умных устройств задействовано в сферах энергоснабжения и ЖКХ, а самые высокие темпы автоматизации впервые показали предприятия газоснабжения. Количество умных устройств для удаленного сбора и контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза.
Такой рост связывают с программой «Газпром межрегионгаза» по внедрению систем телеметрии. К 2030 году компания планирует организовать «умный учет» и дистанционный контроль газа на всех своих сетях.
Читайте также:
В Краснодарском крае подразделение «Газпрома» уже использует IoT-решения МТС в реальном времени. Это помогает анализировать объемы потребления, оперативно настраивать газораспределительную систему, сверять данные подачи и реализации, предотвращая потери.
«32 тыс. рублей в месяц за электричество — это обдираловка»:
«Несмотря на то, что проект по «умному учету газа» находится еще на стадии внедрения, уже сейчас компании отмечают сразу несколько плюсов в автоматизации процессов контроля и учета. Во-первых, это скорость получения информации. Во-вторых, полная координация технологических параметров для обеспечения безопасности потребления газа. В ближайшие годы все сферы потребления будут полностью автоматизированы, и это сделает взаимоотношения поставщиков и пользователей максимально удобными и прозрачными», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Кроме газовой отрасли, IoT-сервисы МТС активно внедряют логистические компании, застройщики, аграрии и организации, которые реализуют проекты «Умный город».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление.