В России плата за холодную воду без счетчика выросла вдвое

8 февраля зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ партии «Единая Россия» Сергей Колунов сообщил ТАСС, что в 2026 году в России коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос вдвое — с 1,5 до 3. Он заявил, что это сделали «для борьбы с мошенническими схемами». Колунов указал на случаи, когда количество проживающих в квартире не соответствует числу прописанных. Например, в помещениях, которые сдают в аренду.

«Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто не прописан и есть только собственник, а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов», — отметил парламентарий.

По его словам, этот коэффициент должен поднять оснащенность квартир счетчиками до 90%.

Напомним, что 1 января в Краснодарском крае коммуналка подорожала на 1,7% из-за повышения НДС. С 1 октября платежки вырастут еще на 9,6%, а в нашем регионе — до 16,3%.