Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий и мошенничестве на 64,8 млн рублей
На заместителя главы Анапы Наталью Рябоконь завели уголовное дело по статье о превышении полномочий с ущербом в 64,8 млн рублей
7 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что заместителя главы администрации Анапы обвинили в превышении полномочий (пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве почти на 65 млн рублей. Речь идет о Наталье Рябоконь.
По данным следствия, Рябоконь с ноября 2022 года по декабрь 2025 года неоднократно давала устные указания подчиненным ей сотрудникам — директорам 85 образовательных учреждений — на покупку охранных услуг у одной и той же фирмы без проведения торгов.
Замглавы лично контролировала исполнение своих указаний и предоставляла привилегии охранной организации для получения прибыли из муниципального бюджета. Ущерб бюджету составил более 64,8 млн рублей.
На данный момент следователи собирают дополнительные доказательства и устанавливают объем имущества Рябоконь с целью дальнейшего наложения на него ареста.
Наталья Рябоконь занимала пост начальника управления образования мэрии Анапы с ноября 2022 года. В конце октября 2024 года она вошла в список 10 заместителей главы города. В ее обязанности входит координация вопросов образования, культуры, семьи и детства и по делам несовершеннолетних.
