Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий и мошенничестве на 64,8 млн рублей

На заместителя главы Анапы Наталью Рябоконь завели уголовное дело по статье о превышении полномочий с ущербом в 64,8 млн рублей

7 апреля пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что заместителя главы администрации Анапы обвинили в превышении полномочий (пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и мошенничестве почти на 65 млн рублей. Речь идет о Наталье Рябоконь.

По данным следствия, Рябоконь с ноября 2022 года по декабрь 2025 года неоднократно давала устные указания подчиненным ей сотрудникам — директорам 85 образовательных учреждений — на покупку охранных услуг у одной и той же фирмы без проведения торгов.

Замглавы лично контролировала исполнение своих указаний и предоставляла привилегии охранной организации для получения прибыли из муниципального бюджета. Ущерб бюджету составил более 64,8 млн рублей.