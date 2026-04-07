Судья из Краснодара вернула криминальным авторитетам гостиницу за 10 млрд рублей. Но потом ее все равно забрали в доход государства

В Краснодаре судью и советника заподозрили в незаконной помощи преступной группировке

Предыстория. В конце января суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры, постановив изъять в доход государства активы, связанные с предпринимателем Вигеном Саркисяном. В собственность РФ перешла гостиница Crowne Plaza в центре Краснодара и несколько других объектов. 6 апреля ТАСС сообщило, что 15 августа 2025 года судья Ольга Борисова и советник председателя по фамилии Мамай незаконно сняли арест с отеля Crowne Plaza стоимостью 10 млрд рублей. Об этом изданию рассказали в правоохранительных органах.

По данным следствия, в августе 2024 года в Горячеключевской городской суд Краснодарского края поступил иск с требованием взыскать больше 6 млрд рублей с участников преступной группировки, связанной с сочинским криминальным авторитетом Рубеном Татуляном (также известен как Робсон). Деньги хотели взыскать в счет возмещения ущерба, который нанесла незаконная застройка земель. Раньше это были земли бывшего совхоза «Чкаловский», и их незаконно забрали у государства. Суд первой инстанции наложил арест на имущество фигурантов, однако те начали оспаривать арест. Для этого они договорились с должностными лицами из Четвертого кассационного суда — Борисовой и Мамай. Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки Ольги Борисовой.