В Краснодаре стартует сезон речной навигации по реке Кубань. Узнали расписание и цены

С 15 апреля в Краснодаре снова можно будет прокатиться на теплоходе по реке Кубань

Кубанское речное пароходство в своем телеграм-канале сообщило, что 15 апреля открывается летний сезон речной навигации. Теплоход «Кубань» будет курсировать ежедневно. По будням планируются семь часовых рейсов — в 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30. С пятницы по воскресенье также будет двухчасовой вечерний рейс — с 21:00 до 23:00. Сесть на теплоход можно на улице Кубанской Набережной, 39, около моста Поцелуев. Судно ходит до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне и возвращается обратно.

Стоимость билетов на часовую поездку — 1300 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей от 5 до 12 лет и пенсионеров, на двухчасовую — 2000 рублей и 1500 рублей соответственно. Детям до пяти лет вход бесплатный. Отметим, что за год стоимость билета увеличилась почти в два раза — в 2025 году она составляла 700 рублей для взрослых и 500 рублей для детей за часовой рейс. Узнать подробности и забронировать прогулку можно по телефону 8 (800) 444-49-05.