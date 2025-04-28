В Краснодаре снова можно прокатиться на теплоходе. Какие маршруты и сколько стоит прогулка по реке Кубань?

В Краснодаре стартовал сезон навигации по реке Кубань. В 2025 году билеты на прогулки подорожали

19 апреля Кубанское речное пароходство сообщило в своем телеграм-канале об открытии летнего сезона речной навигации.

Теплоход «Кубань» курсирует ежедневно, по будням он делает пять часовых рейсов — в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. А с пятницы по воскресенье есть вечерние двухчасовые прогулки — с 20:00 до 22:00.

Остановка теплохода находится на Кубанской набережной, 39 в районе моста Поцелуев. Судно ходит до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне и возвращается обратно. Также есть пятичасовая поездка с заходом в краснодарское водохранилище. Однако ее устраивают при наборе группы от 50 человек.