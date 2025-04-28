В Краснодаре снова можно прокатиться на теплоходе. Какие маршруты и сколько стоит прогулка по реке Кубань?
В Краснодаре стартовал сезон навигации по реке Кубань. В 2025 году билеты на прогулки подорожали
19 апреля Кубанское речное пароходство сообщило в своем телеграм-канале об открытии летнего сезона речной навигации.
Теплоход «Кубань» курсирует ежедневно, по будням он делает пять часовых рейсов — в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. А с пятницы по воскресенье есть вечерние двухчасовые прогулки — с 20:00 до 22:00.
Остановка теплохода находится на Кубанской набережной, 39 в районе моста Поцелуев. Судно ходит до Рождественского парка в Юбилейном микрорайоне и возвращается обратно. Также есть пятичасовая поездка с заходом в краснодарское водохранилище. Однако ее устраивают при наборе группы от 50 человек.
Теплоход имени Галицкого:
Билеты на часовые речные прогулки в 2025 году стали дороже — 700 рублей по будням и 800 рублей по пятницам и выходным. Детский билет (от 3 до 12 лет) стоит 500 рублей в будни и 600 рублей в пятницу и выходные. Подробности о 5-часовых поездках уточняйте у организаторов.
Касса работает с 9:30 до 20:00. Телефон для справок: 8 (928) 281-70-29.
Как писали Юга.ру, в мае теплоход «Комета» вновь начнет курсировать между Анапой, Геленджиком и Сочи.