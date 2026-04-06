Летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет запущено морское сообщение
В летний сезон между Сочи и столицей Абхазии будет курсировать судно «Комета»
4 апреля «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра транспорта России Валентина Иванова сообщил, что летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет курсировать судно «Комета».
Иванов отметил, что судно, запущенное в 2025 году, в этом году будет ходить регулярно. Также известно, что Россия предусмотрела субсидирование рейсов на ближайшие три года.
Напомним, морское сообщение между Сочи и Сухумом запустили 30 августа 2025 года. Судно преодолевает расстояние в 146 км, вмещает 120 человек. Время в пути — около двух часов. В прошлом году рейсы осуществлялись по пятницам.
Всего за сентябрь 2025 года этим сообщением воспользовались 798 пассажиров в обоих направлениях.
