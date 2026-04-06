Летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет запущено морское сообщение

  © скриншот из телеграм-канала Дептранса Сочи
В летний сезон между Сочи и столицей Абхазии будет курсировать судно «Комета»

4 апреля «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра транспорта России Валентина Иванова сообщил, что летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет курсировать судно «Комета».

Иванов отметил, что судно, запущенное в 2025 году, в этом году будет ходить регулярно. Также известно, что Россия предусмотрела субсидирование рейсов на ближайшие три года.

Напомним, морское сообщение между Сочи и Сухумом запустили 30 августа 2025 года. Судно преодолевает расстояние в 146 км, вмещает 120 человек. Время в пути — около двух часов. В прошлом году рейсы осуществлялись по пятницам.

Всего за сентябрь 2025 года этим сообщением воспользовались 798 пассажиров в обоих направлениях.

Как писали Юга.ру, 2 апреля в аэропорту Сухума открыли новый терминал.

Пассажиры спали в терминалах на полу
В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются больше 100 рейсов
Бариста против демографии и Оскар Уайльд на страже патриотизма
Как власти Краснодарского края изучали местную молодежь и чем спасут ее от «либерально-западных идеологем»
«Нами прикрывались, чтобы завуалировать убийства»
Что не так с программой отлова собак в Краснодарском крае

