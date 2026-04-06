Летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет запущено морское сообщение

В летний сезон между Сочи и столицей Абхазии будет курсировать судно «Комета»

4 апреля «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра транспорта России Валентина Иванова сообщил, что летом 2026 года между Сочи и Сухумом вновь будет курсировать судно «Комета».

Иванов отметил, что судно, запущенное в 2025 году, в этом году будет ходить регулярно. Также известно, что Россия предусмотрела субсидирование рейсов на ближайшие три года.