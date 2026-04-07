На Авито началась большая весенняя распродажа со скидками до 80%

До 30 апреля на Авито проходит распродажа «Хватамба» — пользователи могут приобрести как новые, так и бывшие в употреблении товары

Специальные условия действуют на все категории: одежду и аксессуары, электронику, товары для спорта и отдыха, автозапчасти, предметы интерьера и дачного обихода. На одной площадке собрано множество товаров — от новинок брендов до качественных предложений частных продавцов. Пользователи могут сравнивать предложения, выбирать варианты, подходящие по цене, состоянию, условиям покупки и сразу же покупать со скидкой.

«Весной пользователи приходят на Авито, чтобы обновить дом, гардероб или рабочее пространство, а также подготовиться к дачному сезону и майским праздникам. Здесь можно не только выбрать подходящий товар, но и уточнить детали у продавца, обсудить скидки или индивидуальные условия», — отмечает руководитель бизнес-направлений «Распродаж, промо и мотивационных программ» на Авито Елена Низовцева.

По данным опроса Авито, сейчас особенно растет спрос на одежду, обувь премиальных брендов, ноутбуки, планшеты, телевизоры и мониторы. В преддверии дачного сезона многие планируют приобрести товары для сада и огорода: растения, семена и рассаду (69%), удобрения и инструменты (45%), а каждый четвертый — мангал, гриль или барбекю.

«Хватамба» — федеральная распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. В ней участвуют профессиональные продавцы с высоким рейтингом в одной из или нескольких категориях.