В пунктах выдачи заказов Авито появилась опция примерки одежды

Пользователи Авито теперь могут примерить одежду, обувь и аксессуары прямо в партнерских пунктах выдачи по всей России

Как сообщила пресс-служба Авито, в пунктах выдачи заказов Avito Branded Delivery можно примерить:

  • одежду (кроме нижнего белья, купальников и домашней),
  • обувь и аксессуары (за исключением аксессуаров для волос, носков, чулок и колготок).

В августе функция работает в тестовом режиме для части продавцов и покупателей. Пока примерка доступна только в пунктах выдачи Avito Branded Delivery. При заказе такие точки отмечены как «Авито».

Если тест пройдет успешно, опцию запустят для всех пользователей и в других партнерских пунктах выдачи сервиса.

Что поменялось для покупателей?

Чтобы воспользоваться новой опцией, при оформлении заказа нужно выбрать пункт выдачи Авито с примерочной. Тогда при получении товара на примерку будет 15 минут.

Если вещь подошла, достаточно подтвердить покупку, назвав код из приложения. Если нет — от покупки можно отказаться, и деньги за нее вернутся.

На все товары с примеркой распространяется безопасная сделка. Это значит, что товар можно проверить при получении и отказаться от покупки, если что-то не так — тогда деньги за товар и доставку вернутся.

«Галочка, беру?»:

Что поменялось для продавцов?

При создании объявления продавец может включить опцию примерки — тогда там появится специальный бейдж «Можно примерить».

Если покупателю подошла вещь и он подтверждает сделку, оплата за нее сразу поступит продавцу. Если товар не подошел, покупатель может просто отказаться от него — тогда деньги вернутся, а товар отправится обратно в исходный пункт выдачи. Авито компенсирует продавцу стоимость вещи, если ее повредят во время примерки.

«Примерка — это долгожданное нововведение для всех пользователей Авито. По нашим исследованиям, более 30% пользователей испытывали необходимость примерить одежду, обувь или аксессуары при получении. Поэтому мы ввели функцию, которая позволит продавцам проще и быстрее продавать свои товары, а покупателям — еще комфортнее совершать сделки. Это уникальная опция: ни одна ресейл-платформа в мире еще не запустила подобных решений в С2С сделках», — сообщил старший директор по продукту в Авито Товарах Сергей Хакимов.

Как писали Юга.ру, с 11 августа по 7 сентября пользователи смогут купить на Авито вещи инфлюенсеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других.

С 3 июля на платформе заработал кешбэк за покупку товаров у частных продавцов с Авито Доставкой: пользователям возвращают 10% при оплате картой Альфа-Банка.

