Авито и Сбер запустили совместную программу для креативных предпринимателей

Авито и Сбер объявили о партнерстве в поддержке предпринимателей из креативных индустрий

Клиенты Сбера, которые ведут творческий бизнес на Авито, получат до 50 000 бонусов на продвижение товаров и услуг. Бонусы позволяют вернуть до 100% потраченных на продвижение средств.

Программа доступна для новых пользователей Авито и тех, чьи расходы на продвижение (размещение, целевые просмотры, подписки в категориях «Товары» и «Услуги») за последние полгода не превышали 1000 рублей. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категориии Услуг — и самозанятые.