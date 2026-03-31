Авито и Сбер запустили совместную программу для креативных предпринимателей
Авито и Сбер объявили о партнерстве в поддержке предпринимателей из креативных индустрий
Клиенты Сбера, которые ведут творческий бизнес на Авито, получат до 50 000 бонусов на продвижение товаров и услуг. Бонусы позволяют вернуть до 100% потраченных на продвижение средств.
Программа доступна для новых пользователей Авито и тех, чьи расходы на продвижение (размещение, целевые просмотры, подписки в категориях «Товары» и «Услуги») за последние полгода не превышали 1000 рублей. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категориии Услуг — и самозанятые.
В первый месяц участникам программы нужно пополнить баланс минимум на 5000 рублей. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности об организаторе и условиях — на страницах «Товары» и «Услуги».
Креативные предприниматели растут быстрее многих других секторов. По данным СберАналитики, за год их число увеличилось на 10,6% — это на 6,7 п.п. выше общероссийских темпов роста предпринимателей. Авито и Сбер объединились, чтобы поддержать этот рост: большая аудитория платформы плюс финансовые и образовательные продукты банка помогают бизнесу сосредоточиться на поиске новых решений и развитии.
На Авито представлен каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий. В категориях товаров и услуг — более 730 000 объявлений от 62 000 креативных предпринимателей. Больше всего предложений в сферах: IT и разработка ПО, дизайн, архитектура и проектирование, производство игрушек, PR и реклама, кино и телевидение.
