В Клинике Екатерининской рассказали, какие заболевания чаще всего диагностируют при корпоративных чекапах

Клиника Екатерининская изучила данные корпоративных обследований по ДМС (региональная выборка) и выяснила, что чаще всего у сотрудников компаний диагностируют:

Более подробный срез по обследованиям показывает высокую распространенность различных патологий и факторов риска:

патологии органов зрения — 97%,

заболевания мочеполовой системы — 80%,

патологии эндокринной системы — 68%,

заболевания ЖКТ — 34%,

патологии опорно-двигательного аппарата — 31%.

Полученные данные подтверждают тренд на работу корпоративной медицины с управляемыми рисками — липидным профилем, массой тела, уровнем давления и глюкозы.

«Ежегодные обследования в рамках ДМС становятся самой быстрорастущей частью корпоративной медицины. В числе наиболее востребованных — кардиологические чекапы, программы скрининга сахарного диабета и эндокринологические обследования. Именно кардиологический скрининг сегодня занимает первое место среди запросов со стороны работодателей, поскольку напрямую влияет на снижение рисков преждевременной потери трудоспособности», — рассказывает заместитель генерального директора по развитию Евгения Крипиневич.

Добровольное медицинское страхование ДМС — не просто элемент социального пакета. Ранняя диагностика позволяет предвосхитить заболевания на начальной стадии, поэтому она является важным инструментом системной заботы о здоровье сотрудников и устойчивости бизнеса.

За последние 5 лет обслуживание застрахованных в рамках корпоративных договоров ДМС в Клинике Екатерининская вышло на новый уровень и является приоритетным направлением развития. Здесь у пациентов есть возможность получить медуслуги по амбулаторной и стационарной помощи, стоматологии, ведению беременности и родовспоможению.