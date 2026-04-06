В Клинике Екатерининской рассказали, какие заболевания чаще всего диагностируют при корпоративных чекапах

Реклама ООО "Клиника Екатерининская" ИНН: 2310136870 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4izK3
Краснодарский край

Распечатать

  © Фото freepik с сайта https://freepik.com
Обслуживание застрахованных в рамках корпоративных договоров ДМС в Клинике Екатерининская является приоритетным направлением развития

Клиника Екатерининская изучила данные корпоративных обследований по ДМС (региональная выборка) и выяснила, что чаще всего у сотрудников компаний диагностируют:

  • гипертоническую болезнь,
  • атеросклероз брахиоцефальных артерий,
  • неалкогольную жировую болезнь печени,
  • ожирение, связанное с избытком поступления энергии,
  • изменения щитовидной железы (включая фокальные изменения и носительство антител).

Более подробный срез по обследованиям показывает высокую распространенность различных патологий и факторов риска:

  • патологии органов зрения — 97%,
  • заболевания мочеполовой системы — 80%,
  • патологии эндокринной системы — 68%,
  • заболевания ЖКТ — 34%,
  • патологии опорно-двигательного аппарата — 31%.

Полученные данные подтверждают тренд на работу корпоративной медицины с управляемыми рисками — липидным профилем, массой тела, уровнем давления и глюкозы.

«Ежегодные обследования в рамках ДМС становятся самой быстрорастущей частью корпоративной медицины. В числе наиболее востребованных — кардиологические чекапы, программы скрининга сахарного диабета и эндокринологические обследования. Именно кардиологический скрининг сегодня занимает первое место среди запросов со стороны работодателей, поскольку напрямую влияет на снижение рисков преждевременной потери трудоспособности», — рассказывает заместитель генерального директора по развитию Евгения Крипиневич.

Добровольное медицинское страхование ДМС — не просто элемент социального пакета. Ранняя диагностика позволяет предвосхитить заболевания на начальной стадии, поэтому она является важным инструментом системной заботы о здоровье сотрудников и устойчивости бизнеса.

За последние 5 лет обслуживание застрахованных в рамках корпоративных договоров ДМС в Клинике Екатерининская вышло на новый уровень и является приоритетным направлением развития. Здесь у пациентов есть возможность получить медуслуги по амбулаторной и стационарной помощи, стоматологии, ведению беременности и родовспоможению.

Как писали Юга.ру, в марте Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре дневной стационар для детей и новый травмпункт.

Здоровье Клиника Екатерининская Страхование

Новости

Лента новостей

Реклама на сайте