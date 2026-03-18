Клиника Екатерининская открыла новый травмпункт в Краснодаре
С 1 марта краснодарцы могут получить экстренную помощь при травмах в филиале Клиники Екатерининская на улице Конгрессной, 15/1
В новый травмпункт можно обратиться при переломах, ушибах и ранах, которые не требуют вмешательства узких специалистов — челюстно-лицевых хирургов или нейрохирургов.
Врачи принимают пациентов с пяти лет. Помощь оказывают экстренно, в часы работы клиники. Любой, кто получил бытовую или спортивную травму, подвернул ногу, подозревает перелом или повредил мягкие ткани, может прийти сюда без предварительной записи.
Для точной диагностики в филиале на Конгрессной есть все необходимое. Пациентам доступны рентген, МРТ и КТ. Это позволяет врачам быстро установить диагноз и определить тактику лечения.
Единый телефон Клиники Екатерининская: 8(861)202-0-202. Звоните по этому номеру для связи с травмпунктом (оператор переведет звонок).
«Мы рады сообщить, что открыли второй травмпункт в сети клиник и сможем помочь еще большему количеству пациентов, которые столкнулись с необходимостью экстренной медицинской помощи при ушибах и травмах. Наша задача — оказать качественную медицинскую помощь и в случае диагностики более сложных случаев направить в уместное для этого лечебное учреждение. Обращаем внимание, что пациенты с челюстно-лицевыми травмами, черепно-мозговыми травмами и травмами носа в травмпункте не принимаются», — рассказывает замглавного врача по лечебной работе Павел Галенко-Ярошевский.
В сети Клиник Екатерининская также напомнили о травмпункте на улице Герцена, 265/2, который работает круглосуточно. Там помогают не только при переломах и растяжениях, но и принимают пациентов с некоторыми челюстно-лицевыми травмами и укусами.
