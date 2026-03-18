Клиника Екатерининская открыла новый травмпункт в Краснодаре

С 1 марта краснодарцы могут получить экстренную помощь при травмах в филиале Клиники Екатерининская на улице Конгрессной, 15/1

В новый травмпункт можно обратиться при переломах, ушибах и ранах, которые не требуют вмешательства узких специалистов — челюстно-лицевых хирургов или нейрохирургов.

Врачи принимают пациентов с пяти лет. Помощь оказывают экстренно, в часы работы клиники. Любой, кто получил бытовую или спортивную травму, подвернул ногу, подозревает перелом или повредил мягкие ткани, может прийти сюда без предварительной записи.