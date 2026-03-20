Клиника Екатерининская открыла дневной стационар для детей в Краснодаре
В филиале Клиники Екатерининская на улице Кожевенной, 66 начал работу детский дневной стационар. Сюда можно привести ребенка от года до 18 лет, если ему требуется капельница, уколы или наблюдение врача в течение дня
В новом отделении маленькие пациенты могут не только получить терапию, но и пройти обследование — на месте работают лаборатория и кабинеты УЗИ и ЭКГ. При необходимости к лечению подключат узких специалистов: невролога, кардиолога, хирурга, ЛОРа или эндокринолога.
Госпитализация в стационар возможна при:
- ОРВИ;
- заболеваниях ЖКТ, почек и мочевыделительной системы;
- аллергических реакциях;
- температуре и ацетонемических состояниях.
Есть и исключения. Как пояснили в клинике, стационар не примет детей младше года, а также пациентов с ветрянкой, корью, судорожным синдромом или острыми хирургическими состояниями — им нужен другой формат помощи.
Отделение рассчитано на три койко-места. Ребенок может провести здесь день вместе с мамой или другим сопровождающим.
Адрес детского стационара: Краснодар, улица Кожевенная, 66. Время работы: в будни — с 8:00 до 20:00, в выходные — до 15:00.
Единый телефон Клиники Екатерининская: 8(861)202-0-202.
Как писали Юга.ру, в марте Клиника Екатерининская открыла новый травмпункт в Краснодаре.