Клиника Екатерининская открыла дневной стационар для детей в Краснодаре

В филиале Клиники Екатерининская на улице Кожевенной, 66 начал работу детский дневной стационар. Сюда можно привести ребенка от года до 18 лет, если ему требуется капельница, уколы или наблюдение врача в течение дня

В новом отделении маленькие пациенты могут не только получить терапию, но и пройти обследование — на месте работают лаборатория и кабинеты УЗИ и ЭКГ. При необходимости к лечению подключат узких специалистов: невролога, кардиолога, хирурга, ЛОРа или эндокринолога.

Есть и исключения. Как пояснили в клинике, стационар не примет детей младше года, а также пациентов с ветрянкой, корью, судорожным синдромом или острыми хирургическими состояниями — им нужен другой формат помощи.

Отделение рассчитано на три койко-места. Ребенок может провести здесь день вместе с мамой или другим сопровождающим.