Клиника Екатерининская открыла дневной стационар для детей в Краснодаре

  © Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская
    © Фото предоставлено пресс-службой Клиники Екатерининская

В филиале Клиники Екатерининская на улице Кожевенной, 66 начал работу детский дневной стационар. Сюда можно привести ребенка от года до 18 лет, если ему требуется капельница, уколы или наблюдение врача в течение дня

В новом отделении маленькие пациенты могут не только получить терапию, но и пройти обследование — на месте работают лаборатория и кабинеты УЗИ и ЭКГ. При необходимости к лечению подключат узких специалистов: невролога, кардиолога, хирурга, ЛОРа или эндокринолога.

Госпитализация в стационар возможна при:

  • ОРВИ;
  • заболеваниях ЖКТ, почек и мочевыделительной системы;
  • аллергических реакциях;
  • температуре и ацетонемических состояниях.

СМИ сообщили о дефиците жизненно важного препарата:

Есть и исключения. Как пояснили в клинике, стационар не примет детей младше года, а также пациентов с ветрянкой, корью, судорожным синдромом или острыми хирургическими состояниями — им нужен другой формат помощи.

Отделение рассчитано на три койко-места. Ребенок может провести здесь день вместе с мамой или другим сопровождающим.

Адрес детского стационара: Краснодар, улица Кожевенная, 66. Время работы: в будни — с 8:00 до 20:00, в выходные — до 15:00.

Единый телефон Клиники Екатерининская: 8(861)202-0-202.

Как писали Юга.ру, в марте Клиника Екатерининская открыла новый травмпункт в Краснодаре.

Правила этикета, каллиграфия и чаепитие из самовара. Литературный музей приглашает детей на экскурсию
В Краснодаре 20 марта 50 домов останутся без света
В Краснодаре будут включать сирены, чтобы предупредить жителей о БПЛА
В музее Краснодара пройдет литературный завтрак «Драматургичность прозы»
В Ростовской области ограничили вывоз молока и мяса из-за вспышки инфекции скота в других регионах
На юге России продолжаются магнитные бури. Штормить будет еще два дня

«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Вчера, 16:00
«Я всю жизнь живу с чувством абсурда»
Ishome — о грядущем концерте в Краснодаре и альбоме, который пролежал в столе семь лет
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Вчера, 15:04
Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Глупость, жадность или предательство?
Вчера, 13:45
Глупость, жадность или предательство?
Кто и зачем убивает Telegram

